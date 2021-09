Column: Zandvoort aan Zee

COLUMN – De zon scheen fel oranje op het circuit van Zandvoort aan Zee. Of moet ik zeggen Amsterdam Beach? Ooit bedacht door een briljante geest om rijke Amerikanen aan te trekken. Die stonden dan op de tramhalte van het Leidseplein en vroegen welke tram ze naar Amsterdam Beach moesten nemen. Welkom in Nederland. Waar je wordt belazerd waar je bijstaat.

“Hé ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. Katwijk is leuk en Hoek van Holland is fijn. Maar niets is beter dan in Zandvoort aan de Zee te zijn”, zong ooit de Pasadena Dream Band. En wat hebben we genoten. Al was het alleen maar om die verwarde blik van Hugo de Jonge. Die zag allemaal wandelende Jumbo-tasjes de meest ernstige besmettingen verspreiden. Hugo kan helemaal niks. Zelfs niet wat keiharde fans inschatten. Die gingen niet over een nacht corona ijs. “Max zien en dan sterven”, was hun motto. Dan praat je niet over anderhalve meter, alleen maar over anderhalve meter bier.

En Lowlands bleef dicht. Potdicht. Dat zagen we natuurlijk allang aankomen met zo’n demissionair stuk onbenul. Die zat vuistdiep in de kont van Prins Bernhard. Prins Bernhard is helemaal geen prins, hij is een lul. Lul Bernhard dus. Lul Bernhard heeft 349 pandjes in Amsterdam. Normale mensen met normale banen en normale inkomens kunnen niet meer in de hoofdstad wonen. Dat komt omdat lullen als lul Bernhard overal dikke schijt aan hebben. Lullen als egocentrische en hautaine lul Bernhard denken maar aan één ding; aan zichzelf.

Waar vind je zo’n evenement waar volwassen kerels transformeren tot kleine luier huilende mannetjes. Rob Kamphues, Robert Doornbos en de Coronelletjes kregen allemaal last van het ‘Fischermans Friend effect’. Zelden volwassenen mannen zich zo zien aanstellen. Daarbij werd ik suf geluld met abracadabra taal. Als je geen die-hard Formule 1 fan bent klinkt iedere opmerking als een buitenaards gesprek. Q1, Q2 en Q3. Sector 1, Sector 2 en Sector 3. P1, P2 en P3. Diffuser, Full Wets, HANS, Apex. En dan moet de race nog beginnen. Het woord ‘Pitspoes’ en de ‘ideale lijn’ klonk anders wel herkenbaar in m’n oren. Een ex van mij was ook altijd op zoek naar de ideale lijn. Dat bleek geen makkelijke opgave. Prop een roomsoes maar eens in een reageerbuisje. Ik bedoel maar.

Max is onze held. Wij zijn Nederland. Dat warme gevoel. Dat kippenvelmoment. Die eenheid. En dan die Holland-promotie. Want er valt bijna niets meer om trots op te zijn. Wat stelt Nederland nog ins hemelsnaam voor. Ritselaar Marc is afgebrand en rijdt op een fiets met wind tegen zonder Kaag achterop. Er kijkt niemand naar Khalid en Sophie. Op een paar na die hun afstandsbediening kwijt zijn. Alles is kapot. Nederland is kapot. De jongeren zijn kapot. De politiek is al kapot. Ons gas is kapot. Zwarte Piet is kapot. De boeren moeten kapot. De pers is kapot. De privacy is kapot. Vuurwerk moet kapot. Alle elektrische bussen zijn kapot. De everzwijnen op Kroondomein Het Loo zijn bijna kapot. Het CDA is kapot. Nederland gaat economisch kapot. Veel slachtoffers van de toeslagenfraude gaan alsnog kapot. Virologen zijn zo goed als kapot. Talkshows zijn kapot. Terugzetting-beleid van Ankie Broekers-Knol was allang kapot. Dus volgend jaar vol gas naar Zandvoort aan Zee. Helden zijn schaars tegenwoordig.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers