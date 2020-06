Column: Zomersproetjes

COLUMN – Rocco Granata had met het nummer ‘Zomersproetjes’ in 1972 een nummer 1 hit in Vlaanderen. “Ieder sproetje is een kusje waard”, zong hij met hese stem.

Zomerzon en sproetjes horen net zo bij elkaar als warmte en liefde. Dus vieren we het oude normaal. Zeker nu we midden in een Lockup zitten. Mensen mensen wat is het een heerlijk gevoel dat we weer gewoon doodgaan. Kunnen we nu eindelijk weer verder met ons leven.

Het virus houdt zich gedeisd tot oktober. En dan zien we wel weer. We hebben ons een paar maanden voorbeeldig gedragen. Sla uzelf om deze prestatie maar eens hard op de schouder. Want u behoort tot de volhouders. Ga der maar aanstaan. Thuis opgesloten zitten met je eigen vrouw. Manmanman en dan gaat ze ook nog zeiken over die 1.5 meter. Terwijl dat nou net uw redding is. Maar vergeet niet dat de ergste beproeving van het jaar nog moet beginnen. De vakantieperiode.

De sekswerkers gaan woensdag weer aan de slag. Das maar goed ook want veel mannen hebben eelt op hun handen. Seks in je eentje, daar is geen ruk aan. Toch blijkt uit onderzoek dat 85 procent van de vrijgezellen de hand aan zichzelf slaat. Van een laffe drie naar een trotse vijf keer per week. De meest geliefde locatie is de douchecabine. Een vage vriend zei daarover: “Als het doucheputje nu nog niet zwanger is geef ik het op”.

En oma zit weg te kwijnen op haar kamer van het verzorgingshuis. In haar stoel achter plexiglas. Met een temperatuur van 30 graden zonder airco en een luier vol met poep. De ventilator is verboden want misschien blaast ie een virus rond. En haar kinderen op een hoogwerker voor haar raam op de vierde etage staan te zwaaien en roepen; “Dag moeder. Tot later!” Dan weet je dat de zomervakantie pas echt is begonnen.

Maar waar moeten we in godsnaam naar toe deze vakantie. Een enkeltje naar het virusparadijs in Turkije met Corendon. Of huren we een gammel sloepje en nemen Wilfred Genee en Arie Boomsma mee uit varen. En dat wij dan de enige zijn met reddingsvesten. Arie zou het toch moeten weten. God straft onmiddellijk.

Zullen we afreizen naar het altijd rustige en pittoreske Grolloo. De parel van Drenthe. Het middelpunt van de wereld. Waar een standbeeld wordt opgericht voor Johan Derksen. Onze brommende blues bejaarde. De laatste snor van Nederland die zegt wat hij denkt. Of toch maar de tent opslaan op het Malieveld. Om samen met viruswaanzinnigen, bejaarde omaatjes, kale mannen in de penopauze, hippiemeisjes en andere huppelkutjes verkoeling te zoeken in de buurt van een waterkanon. Want in naam van Johan Remkes, de führer van Den Haag, is demonstreren VERBOTEN. Graag tot zondag.

Wat is het toch een briljante beslissing om gewoon thuis te blijven. Lekker intiem met uw eigen vrouw en krijsende kinderen. In uw zelf gecreëerde zomerse Lockdown. Door de ruime CO2 uitstoot kent het Nederlandse klimaat heerlijke Spaanse trekjes. U rijdt zonder files naar het strand. In de winkels wordt u vriendelijk geholpen. Alle bankjes in het park zijn vrij en uw tuin is een paradijs op aarde. En als u samen in de avondzon langs de glinsterende vloedlijn loopt van de Noordzee voelt u zich de koning te rijk. Dan kijkt u haar aan met de ogen waarmee u haar voor het eerst zag. U buigt naar voren en geeft een kusje op elk zomersproetje. Want ieder sproetje is een kusje waard. En opeens beseft u. Dit wordt een zomer om nooit te vergeten.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers