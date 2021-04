Column: Zwabberbeleid

COLUMN – De Mark & Hugo-show betekende dinsdagavond een laagterecord. Da’s niet zo gek. Dat hamsteren van Irma was grappig en de grafiekjes waren hoopvol, maar we staan nog steeds met lege handen of beter gezegd met lege terrasstoelen.

Openingsplan, routeplan, stappenplan. Iedere keer worden we in de maling genomen met een plannetje uit de hoge hoed. Geef het volk brood en spelen. Geef ze een stip aan de horizon. Maar lopen naar de horizon is een vermoeide bezigheid. Als we al niet struikelen over weggesmeten mondkapjes. Mochten de cijfers het toelaten dan hebben al die voorgeschotelde plannen op 26 april één ding gemeen; het wordt een troep, een rotzooi, een grote bende, een janboel, een rommel en een puinzooi.

En alle modellen wijzen erop dat het waarschijnlijk op 11 mei ook een kolerezooi wordt. Pretparken dicht, kroegen dicht. Chinees dicht, afhaal Chinees open, klus- markten dicht, tuincentra dicht. Kappers dicht. Duitse tankstations dicht. Action dicht en Bakker Bart ook dicht. De hongerdood komt nu wel akelig dichtbij mensen. Deze giga wanboel is ook nog op 7 juli van kracht. En als daarna de kabinetsplannen eindelijk ergens over gaan, zingt Gerard Cox dat de zomer weer voorbij is.

Hugo de Jonge levert wat wij van hem verwachten; niks. Hugo vindt dat alle landen die het vaccineren stoppen wegens levensgevaarlijke bijwerkingen met AstraZeneca er ver naast zitten. “Er is geen reden te stoppen met het AstraZeneca vaccin”, zegt Hugo met z’n tandpasta-glimlach. Nou, dat hebben we gemerkt. Hugo de Jonge is de Guus Flater der Nederlanden. De vaccinatieman die prikt als spuit elf. Hugo flopte met het bron- en contactonderzoek. Hugo flopte met testen. Hugo flopte met beschermingsmiddelen. Hugo flopte met het corona-dashboard. Hugo flopte met de corona-app.

Ooit vertelde Hugo dat hij de coronacrisis voor geen goud had willen missen. Nou, wij wel. We zitten gevangen in een inrichting die wordt bestuurd door een oelewapper met een zwabberbeleid. Hugo de Jonge is de fles sinas en cola van een jaar oud, er zit totaal geen prik meer in. Flikker toch op met je mooie metaforen als gereedschapskisten, routekaarten en mandjes met maatregelen. Je hoort het Gommers roepen uit de woestijn. Dat er nog 35 miljoen Nederlanders boven de 60 jaar moeten worden gevaccineerd. En graag in een razend tempo. Één prik maar. Één prik voor allen. Dan kan er worden versoepeld.

Kom op Hugo de leuteraar. Er zijn vaccins genoeg. Maar je planning is niet in orde Hugo. Grote tenten met verlaten teststraten. Rol je eigen mouwen op en vooral die van anderen. Er is maar één scenario. Eén doel. Eén weg om hier uit te komen. Uit deze bedroevende impasse. Om weer een sociaal leven te kunnen lijden. Prikken prikken prikken. Zet die naald in die bovenarm Hugo. Nu.

In Duitsland worden er soms 656.000 op één dag weggezet. In Spanje 454.000. Dat zijn nog eens aantallen om jaloers op te worden. Die halen Hugo en z’n prikkende vrienden nog niet in een week. Ik voorzie dat we straks enkel als testtoerist opgevouwen mee mogen naar Rhodos. Uitkijkend op een zee waar je niet mag zwemmen. Uitkijkend op een strand waar je niet mag lopen. Vakantie met testen en quarantaines. Vakantie in een gevangenis voor 400 euro. Maar goed, dan heb je ook wat…

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers