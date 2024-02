Column: Zwartkijkers

GRONINGEN – Vergeet Pieter Omtzigt, vergeet Matthijs van Nieuwkerk, vergeet mishandelde draaimolenpaardjes en lees: “Kick Out Zwarte Piet stopt ermee. Precies op 5 december 2025 gooien ze de mijter in de ring.”

Wat een heerlijk nieuws mensen! Enig lelijk dingetje is dat KOZP ons nog twee jaar het leven zuur en zwart maakt. Twee jaar gal strooien in plaats van pepernoten. Twee jaar uithuilen in plaats van liedjes zingen. Twee jaar lang een middelvinger in plaats van de duim omhoog. Ben nu al benieuwd hoe een verwarde Dieuwertje Blok het Sinterklaasjournaal opent. Maar het laatste wat we van haar zien, is dat ze in een jute zak wordt afgevoerd naar een functie elders. Dieuwertje, Dieuwertje, al die jaren een Blok aan m’n been.

Het einde is dus nabij voor haatclub KOZP. De kinderfeestjesverpesters, de opruiers, de bedreigers, de zwartmakers. De stekker gaat eruit. En waarom? Is het subsidie-geld op? Misschien moeten we iedere schoorsteen bombarderen met extra cadeautjes. Zeg maar als goedmakertje voor de onnodige overlast van Erik van Muiswinkel.

Godzijdank is m’n Zwarte Pietenpak nog niet naar de kringloop. Moet alleen nog zwarte schmink bestellen en rode lippenstift. Onze eigen Sint Geert is al jaren afhankelijk van bewakingspieten. Geert is een Sinterklaas-fan bij uitstek. Geert jaagt alle asiel-roetveeg-pieten het land uit. “Nederland is voor de Nederlanders”, zegt Geert. Jerry Afriyie trok wit weg bij die 37 zetels voor Geert. Jerry gaat maar ergens anders vertellen hoe ze Sinterklaas moeten vieren. Op Aruba bijvoorbeeld. Oh wacht, daar krijgt hij geen poot aan de grond. Daar maken zwarte mensen zich nog veel zwarter. Daar zijn ze trots op Zwarte Piet.

Toch grappig dat Sylvana Simons haar beroep ervan heeft gemaakt om ons feestje te verstoren. Ook maar op de stoomboot terug naar haar kraaltjes- en spiegeltjesland. Laat ze maar denken dat hun opdracht volbracht is. Laat ze maar denken dat ze ons kapot hebben gemaakt met het aanvallen en beschimpen van onze culturele traditie. Het wordt tijd voor een nieuwe beweging. De KTZP. Kom Terug Zwarte Piet. En opeens valt alles goed. Duizenden mensen met lachende kindertjes op de kade en met een live verslag van Akwasi’s omroep Zwart.

Wat een feest zal dat zijn. Zo ook in Friesland. Misschien een goed idee om over twee jaar Jenny Douwes een lintje op te spelden. Jenny onze snelwegblokkade koningin. Jenny, onze Hanny Schaft van het Noorden. Daar waar de victorie begon. Waar bleek dat Nederland niet overal ten onder gaat aan tolerantie. Ik ben alleen bang dat de heren van de KOZP straks wat anders gaan slopen. Kerst, Pasen, Sint Maarten. Je moet je interne ongenoegens toch ergens op projecteren.

We gaan dus weer richting normaal. AH, Bol en al die bange burgemeesters etc. kunnen straks weer rustig gaan slapen. Da’s dus ook weer opgelost. Dat wordt weer ouderwets genieten van Zwarte Pieten en Sinterklaas-muziek met een grote zak cadeau’s voor de deur. Ik wacht tot Wilders gaat regeren. Dan komt het uiteindelijk allemaal goed. M’n ouwe tante zei het laatst nog: “Waar een Wilders is is een weg”.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers