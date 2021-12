Dit zijn 10 van de meest gelezen columns in 2021

GRONINGEN – De columns en opiniestukken van de Groninger Krant werden dit jaar door honderdduizenden mensen gelezen. We hebben een paar van de meest gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Zoals in andere media te lezen viel, hebben de columns van de Groninger Krant dit jaar voor honderdduizenden extra bezoekers gezorgd. De stukken van Vicki, Derek, Ronny en Hielke werden veel geliked en gedeeld via sociale media. Daarmee bereikten ze een publiek tot ver buiten de provinciegrenzen. Hieronder vind je 10 van de meest gelezen columns uit 2021. Dus, slaat de verveling toe tijdens de kerstvakantie? Klik dan gerust eens door de onderstaande artikelen.

De meest gelezen columns

Vicki Van Lommel

Vicki Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Lees alle columns van Vicki.

Derek Hogeweg

Derek Hogeweg is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man. Lees alle columns van Derek.

Ronny Lammers

Ronny Lammers schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Hij is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland. Lees alle columns van Ronny.

Hielke de Boer

Hielke de Boer heeft meer dan dertig jaar in de financiële sector gewerkt bij zowel internationaal opererende bedrijven als kleine sociaal-culturele instellingen. Zijn columns betrekken de maatschappelijke ontwikkelingen in een context van geopolitiek, culturele verschijnselen en historische achtergronden. Lees alle columns van Hielke.

Schrijf je mee?

Bij de Groninger Krant is iedereen vrij om te schrijven wat hij of zij wil. Heb jij ook een spraakmakende mening, een vlotte pen en ben je woonachtig in de provincie Groningen? Stuur jouw column of opiniestuk in en wie weet krijg jij ook een vaste rubriek binnen de website van de Groninger Krant!

