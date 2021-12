Een geweldig nieuw jaar!

COLUMN – Ik wens je een liefdevol, gelukkig en gezond 2022 toe!

2021 was het jaar waarin velen zich lieten verdelen tussen gevaccineerd en ongevaccineerd, tussen schaap of wappie… Een werkelijkheid die ons werd opgedrongen en die velen omarmden. Dé bril waarvoor jij mogelijk koos doorheen te kijken. Los van wat politici en media je willen laten geloven, het was jouw keuze om deze bril op te zetten. Anderen kozen voor anders en bleven hun familie zien als familie, hun vrienden als vrienden, hun kennissen als kennissen. Nee, je hebt niet alles in de hand, want ookal blijf je de ander waarderen voor wie die altijd al was, je vader, moeder, oma, opa, broer, zus, vriend en/of kennis hebben mogelijk ervoor gekozen jou te aanschouwen door het voorgeschotelde vernauwde blikveld. Het reduceren van het leven, een mens, tot het resultaat van slechts één keuze! Want wel of niet vaccineren, is slechts één en dezelfde keuze ook al neem je tien prikken of zeg je tien keer ‘nee’. De rest van je levenskeuzes werd in 2021 in een oogopslag irrelevant. Ooit gedacht dat je als mens zou gereduceerd worden tot een gevaccineerd of ongevaccineerd iets? Ben je er blij mee? Is dat wat je wilt? Is dit alles het waard om elkaar te reduceren tot een gevaccineerd of ongevaccineerd lichaam? Weet je welke prijs je hiervoor betaalt? Over wie verdeeld is, kan makkelijk geheerst worden!

Je vindt de ander onverantwoordelijk omdat hij zich wel of niet liet prikken? Asociaal? Egoïstisch? Een risico voor de volksgezondheid? Ga voor de spiegel staan en vertel luidop wat je van de ander vindt. Wat doet het met je? Geloof je echt dat jij de enige bent die een keuze maakt om je wel of niet te laten vaccineren ten behoeve van de (volks)gezondheid? Weet je het zeker? Heb je überhaupt al eens écht met de ander gesproken… écht geluisterd… maar dan ook écht geluisterd? Zonder het stemmetje in je achterhoofd dat de hele tijd wil meepraten. Geheel zonder vooroordeel luisteren, zonder er direct in te vervallen zinnen en woorden van de ander aan te vullen. Kan je het wel? Is het je überhaupt ooit al gelukt in een leven dat velen van ons elke dag, uur, seconde opjaagt, om ooit stil te staan bij je eigen gedachten en behoeften, laat staan voor hetgeen dat een ander in alle oprechtheid te zeggen heeft?

Los van welke keuze je hebt gemaakt, welke vaccinatiestatus je nu hebt, we lijken allemaal meer op elkaar dan we denken. De overgrote meerderheid plaatst de gezondheid van zichzelf en zijn geliefden voorop. Op een enkeling na is er niemand die de behoefte heeft om zijn eigen gezondheid en die van zijn geliefden op het spel te zetten. Er zijn wel bijna acht miljard mensen op deze wereld die elk vanuit hun eigen realiteit leven, een ander gezondheidsevenwicht hebben, waardoor slechts één gezondheidskuur een illusie is, als je de volksgezondheid daadwerkelijk recht wilt doen. De volksgezondheid is namelijk het meest gegarandeerd als zoveel mogelijk mensen gezond zijn, maar de weg naar gezondheid voor elk individu loopt over vele verschillende wegen. Dus niet slechts die ene weg die politici en media wereldwijd voorschrijven.

De weg van volksgezondheid loopt wel over een pad van liefde en vertrouwen, in plaats van haat en angst. Het eerste verhoogt je weerstand, het tweede ondermijnt je weerstand. Als onderdeel van de samenleving hebben we sámen te dealen met de realiteit die zich daarin afspeelt en dus oog te houden voor niet alleen de eigen behoeften, maar ook die van een ander. Als dan blijkt dat politici en/of media daarin tekortschieten, is het onze taak om naar elkaar om te kijken: verbinden in plaats van ontbinden. Sterker nog, we zijn allen toch volwassen?! Het is onze eigen verantwoordelijkheid om verbonden te blijven met elkaar, daar is geen politicus of journalist voor nodig om ons daarvoor bij de hand te nemen.

Vóór 2020 konden we verantwoordelijkheid dragen voor ons leven en rekening houden met een ander. Corona is een virus die je lichamelijk ziek maakt, maar niet je verstand aantast. Het is waanzin te geloven dat een grote groep mensen in één keer suïcidale neigingen zou hebben ontwikkeld en daarmee levensgevaarlijk voor de ander en een gevaar voor de maatschappij. Als je dat gelooft, heb je je onzin op de mouw laten spelden en/of iets teveel fantasie!

Mijn familie is nog steeds mijn familie, mijn vrienden nog steeds mijn vrienden, mijn kennissen nog steeds mijn kennissen, los van hun vaccinatiestatus. Mijn deur staat nog steeds op dezelfde wijze voor hen open als voorheen en allen wens ik hen veel liefde, geluk en gezondheid toe. Ik zou hen voor geen goud willen missen, juist omdat hun anders zijn mede maakt wie ik vandaag ben en morgen zal zijn.

Vul je hart met onbevooroordeelde liefde, want sámen met oog voor elkaar staat er een geweldig nieuw jaar voor ons allen klaar.

Ik wens iedereen een liefdevol, gelukkig en gezond 2022 toe!

P.S.: Voor wie mijn columns mist… nog even geduld. Ik keer zeker terug 😉

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com