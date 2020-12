Eindejaarscolumn: ‘Wees het licht!’

COLUMN – Zonder acceptatie dat de dood inherent aan het leven is, leef je niet. Leef!

Volgens hoogleraar immunologie Anke Huckriede, met als expertise vaccinologie, sterven er in Nederland wekelijks 400 mensen aan corona. Voor heel 2020 betekent dat circa 21.000 coronadoden. Terwijl het RIVM rept over 11.323 mensen die tot nu toe aan Covid-19 zijn overleden, oftewel circa 215 per week.

Op basis van de wekelijkse sterftecijfers van het CBS tot en met week 51 en een prognose voor week 52 en 53 op basis van de griepepidemie van 2017 – 2018 is er ten opzichte van recente jaren sprake van een oversterfte tussen de 13.500 á 15.000 mensen. Dat zou kunnen betekenen dat er ook iets meer mensen aan andere aandoeningen dan corona ten opzichte van gemiddeld zijn overleden. Gezien de Nederlandse bevolking sinds 2000 flink aan het vergrijzen is, niet opmerkelijk.

Ook is het maar de vraag of je wel kan spreken van oversterfte, gezien op basis van cijfers van het CBS de sterfte in de periode 2004 tot en met 2014 juist achterbleef op de bevolkingsgroei en vergrijzing. In die jaren had je een jaarlijkse afname van het sterftecijfer ten opzichte van voorgaande jaren van 0,04 oplopend tot wel 0,07 procent. Dit jaar heb je een toename van het sterftecijfer ten opzichte van 2019 van 0,07 procent en in vergelijking met 2018 van 0,06 procent. De laatste babyboomers worden nu 65 jaar, maar van de totale groep moeten de meesten nog komen te overlijden. Uitgaande van de gemiddelde levensverwachting van deze generatie van 72 jaar zullen de meesten komende 15 jaar sterven en daarmee is het de verwachting dat komende jaren het sterftecijfer eerder nog een tijdje op het niveau van 2020 zal blijven hangen of zelfs nog verder doorstijgen, dan zal dalen. Tegen sterfelijkheid helpt immers geen vaccin.

Het is opmerkelijk dat politici bij eenzelfde afwijking van 0,07 procent de andere kant op, het niet als uitzonderlijk bestempelen. Dan ontstaat er geen mediahype, noch zet de politiek dan het land op zijn kop.

In vele andere Westerse landen is een vergelijkbare sterftetendens waar te nemen omdat ze een soortgelijke demografische trend hebben doorlopen onder andere doordat ze afgelopen decennia een vergelijkbaar welvaartspad hebben belopen. In landen waar de bevolking ouder en ongezonder is, zijn door corona meer (langdurig en/of blijvend) zieken en doden te verwachten. Dat lijkt meer een rol te spelen, dan het coronabeleid dat een land hanteert. In landen met strenge maatregelen zijn er soms zelfs nog meer coronadoden te betreuren en in landen met minder strenge maatregelen juist minder. Deze week vertelde een man op de radio dat hij al sinds maart thuiswerkt en nu toch corona heeft opgelopen. Hij kon er met zijn hoofd niet bij hoe dat hem kon overkomen.

Ondertussen dreigt honger in de rijkste stad op aarde, New York, voor 54 miljoen mensen. Dat is 45 procent meer dan vorig jaar. Niet door Covid-19 noch president Trump, maar door het nietsontziende lockdownbeleid van de Democratische gouverneur Andrew Cuomo. Zolang zijn salaris doorbetaald wordt, zal het hem hoogstwaarschijnlijk een worst wezen dat vele miljoenen mensen meer nu elke dag met de onzekerheid moeten leven of ze vandaag nog eten hebben of ze morgen uitgehongerd dood op straat gevonden zullen worden. Al ben je de rijkste persoon op aarde, hoe ben je in staat om zo egocentrisch in het leven te staan, dat het voor je een bijkomstigheid is dat er voor heel lang een vlijmscherpe welvaartskloof tussen mensen ontstaat? En New York is geen uitzondering. Hier in Nederland staat exact hetzelfde te gebeuren. Hier hebben we een minister van volksgezondheid die liever zijn tijd doorgesnoven voor de camera doorbrengt, vaccins op herhaling als frikandellen probeert te verkopen aan de bevolking en daarbij niet schroomt om zijn eigen dochter van 13 in te zetten voor een misplaatst charmeoffensief. Ondertussen liet virologe Marion Koopmans tijdens haar dagelijkse getweet weten hoe gecharmeerd ze wel niet was van het interview. Want die PR-machine is natuurlijk wel even belangrijker dan de gezondheid en het welzijn van 17 miljoen mensen.

Terwijl we volgens De Jonge zogenaamd in een coronacrisis zitten, staat hij op kosten van de belastingbetaler ‘White Christmas’ en ‘God only knows’ te zingen. Daarmee bewijs je vooral lak te hebben aan de gehele Nederlandse bevolking. Word je daar als ondernemer niet witheet van als je alles wat je hebt opgebouwd in nog geen jaar door dit mensonterende ziekmakende coronabeleid bent kwijtgeraakt? Zonder enige scrupules gaat de trias politica rustig door met ‘ongekend onrecht’. Gezien de Tweede Kamer verzaakt om dit circuskabinet naar huis te sturen, hebben zij ook al hun geloofwaardigheid verloren. Als je wil dat het met dit land nog wat wordt, lijkt het erop dat het beste wat je kan doen als kiezer op 17 maart 2021, élke gevestigde politieke partij links laten liggen en enkel stemmen op nieuwe politieke partijen. Erger dan dit kan het echt niet meer worden. Zelfs Pieter Omtzigt verzaakt om een motie van wantrouwen in te dienen aan het adres van het kabinet, ondanks hij in de toeslagenaffaire hard heeft gestreden en nog strijd tegen onrecht.

Ondertussen dreigt Gommers ermee dat hij vanaf januari voor God gaat spelen en gaat bepalen wie wel en niet mag blijven leven. Gommers, de man die het erger vindt dat hij zich dood verveeld dan dat vele anderen door zijn arrogantie zo meteen doodgaan en dat zo’n ego dan ook nog gaat bepalen wie mag blijven leven. Kunnen we geen empatisch deskundig blik artsen opentrekken dat dit OnMenselijke Tuig gaat vervangen? Dat zometeen het leger de verzorgingstehuizen platloopt, komt vooral doordat veel zorgpersoneel verplicht wordt zich te laten testen en vervolgens bij een positieve test, ookal hebben ze geen enkel ziektesymptoom, minstens 10 dagen in quarantaine zitten. In Groningen en andere dunbevolkte gebieden lopen nog genoeg mensen rond die niemand kennen die corona (gehad) heeft of er flink ziek van zijn geworden of zelfs gestorven. Bij een pandemie verwacht je na bijna een jaar toch dat een heftig ziekbed en/of de dood dan toch minstens één keer nabij de meeste mensen is geweest.

We zitten wereldwijd in zo’n verschrikkelijke pandemie dat het zorgpersoneel er wereldwijd op los danst, terwijl dezelfde mensen claimen dat mensen bij bosjes omvallen. Als je dit tijdens een normale zorgdienst had gewaagd, dan was je op staande voet ontslagen!

Minister De Jonge heeft nu ook de Gezondheidsraad om advies gevraagd om volledige maatschappelijke uitsluiting van mensen, die gegronde redenen hebben om zich niet te laten vaccineren, ethisch en juridisch recht te breien. Het advies volgt in januari 2021. Gaan we er dan massaal achterkomen hoe gebukt de samenleving al circa 10 maanden onder dit ziekelijke waanzinbeleid lijdt: gezonde mensen opsluiten en daarmee de kans op massaal collectief chronisch ziek worden gigantisch verhogen, zodat ook de levensverwachting van kinderen zelfs compleet wordt getorpedeerd. Velen verontwaardigd over de slechte woordkeuze ‘dor hout’, maar niemand over het structureel ondermijnen van de levensverwachting van kinderen die zelfs nog maar aan het prille begin van het leven staan. Dat groene gras doet er blijkbaar bij iedereen alleen toe als het hen uitkomt. Net als bij politici, die hebben het ook alleen maar over de jonge en toekomstige generaties als ze er zelf beter van worden en schromen dan niet om voetje te vrijen met jonge influencers die zich graag laten inpakken om ‘de minister’ te mogen interviewen. It’s propaganda, stupid!

Trump die vier jaar geleden, volgens de Democraten, niet van de kernwapenknop zou kunnen afblijven omdat hij zelf zogenaamd een ongeleid projectiel is, heeft dan toch uiteindelijk de erkenning gekregen die hij verdient: ‘Americans’ most admired man’. Zelfs RTL-verslaggever Erik Mouthaan heeft geschiedenis geschreven door dit positieve nieuws over Trump met de wereld te delen. Wat heeft hem bewogen om zich dan toch op een positieve manier over Donald Trump uit te laten? Of voelt hij nattigheid?

Trump’s populariteit is ook aan een stevige opmars bezig over de rest van de wereld, want steeds meer mensen komen erachter hoe zijn woorden en daden telkens door de media verdraaid w(e)(o)rden of gecensureerd. Social media zijn zo doorgedraaid in hun controledrang, dat het tegenwoordig kinderspel is om te weten welke nieuwsberichten wel en niet correct zijn. Gezien de gevestigde orde voornamelijk alleen nog maar leugens verspreid en deze uitgebreid gefaciliteerd worden door (social) media, maken ze zichzelf onsterfelijk belachelijk. Zou het kunnen dat daarom verwoede pogingen worden gedaan om de rechten van mensen massaal te ontnemen? Machtwellustelingen die de macht verliezen, grijpen naar onorthodoxe maatregelen in een laatste poging om hun obsessie om anderen te onderdrukken te behouden? Hun spel is over!

Trump heeft dit jaar decreten ondertekend om de prijzen van medicijnen te verlagen en daar zijn de allerrijksten der aarde niet blij mee. Hij heeft zijn leven in de waagschaal gesteld voor het Amerikaanse volk, waarbij hij blijft vechten voor de democratie. Hoe kan je als mens als ‘most admired’ worden uitgeroepen en dan toch de verkiezingen verliezen? Hij is allesbehalve achterlijk en niet de man om verkiezingsfraude te blijven claimen als dat niet zo zou zijn. De kans dat in Nederland op dezelfde manier verkiezingsfraude gepleegd zal worden is waarschijnlijker dan dat Trump aanhoudend een leugen zou blijven volhouden. Rutte en zijn VVD zijn allang over hun houdbaarheidsdatum heen. Als je me niet gelooft, praat dan komende maanden tot aan de verkiezingen met uiteenlopende mensen, ook uit andere bubbels, over politiek en trek je eigen conclusies. Je hoeft Trump niet aardig te vinden, maar Nederlanders en de rest van de wereld mogen heel hard hopen dat hij nog vier jaar president blijft, want Biden is de personificatie van ‘the Great Reset’ van het World Economic Forum die propaganderen dat je gelukkig zal zijn als je niets bezit. Zien we dan binnenkort ook de kristallen glazen en het porseleinen servies van koning Willem-Alexander naar ons toevliegen per drone en kunnen we alvast vergaderruimte en een slaapplek regelen op zijn jacht en paleis dat dan alle mensen ter wereld toebehoort? Denk je dat je gezond blijft als je de hele dag binnen moet blijven en alleen mag aannemen wat een drone langs brengt? Dat je nog gevoed wordt met geprint eten waar geen straaltje zonneschijn noch mineralen aan te pas is gekomen? Wist je dat ze tegenwoordig al sla kunnen printen in de vorm van gummibeertjes? Althans levende kropsla cellen aaneengeplakt met pectine zodat je nog een grotere dosis suikers ongezien naar binnen werkt.

De kaarten liggen nu op tafel mensen. Op de zorg is afgelopen jaren fors bezuinigd, ondanks de Nederlandse regering de vergrijzing al van heel ver zag aankomen. Dertig jaar geleden werd er al op scholen over gesproken. Al die erudiete politici kunnen nu niet zeggen dat ze hiervan niet wisten. Het OMT en andere virologische mediageile spreekbuizen vinden zichzelf en hun imago belangrijker dan uw leven en laten u desnoods meedogenloos doodgaan als ze maar kunnen dansen en zich niet hoeven te vervelen. De sociale cohesie staat onder druk omdat mensen niet meer mogen samenkomen en ze door de media en politiek tegen elkaar worden uitgespeeld. Want deze zogenaamde crisis is enkel en alleen jouw schuld! Niet Grapperhaus, maar jij hebt je niet aan de coronamaatregelen gehouden, ookal volg je deze al tien maanden braaf terwijl je er mogelijk geheel niet achterstaat en heb je zelfs je onderneming er mogelijk kapot voor laten gaan. Heb je zwijgzaam toegekeken hoe al onze ondernemende landgenoten kapotgaan. Niet aan corona zelf, maar aan buitenproportioneel coronabeleid.

Ja, er zijn mensen dood gegaan. Tussen 2004 en 2014 zijn er ook tien jaar lang veel minder mensen gestorven. De meesten van hen die nu zijn overleden, waren waarschijnlijk dit jaar anders wel aan iets anders dood gegaan, gewoonweg omdat ze de levensverwachting al ruimschoots hadden bereikt. Ondertussen vindt iedereen het acceptabel dat we de levens van kinderen kapot maken en de levensverwachting van hen met de slechtste levensstart ook nog verder verkorten. Dat we de gezondheid van mensen die nog gezond waren nu ook op het spel zetten. Gommers vindt uw leven niks waard, dus ga je je hoofd vrijwillig op de slachtbank leggen of accepteer je dat de dood onlosmakelijk verbonden is met het leven? Dat het niet om jouw leven draait, maar om een gezond voortbestaan als mensheid en dat we dus moeten gaan bouwen aan een gezonde samenleving voor zoveel mogelijk mensen. Ongeacht hoeveel mutaties er nog gaan komen en daardoor misschien een agressievere mutatie langskomt, waar wel meer mensen aan zullen sterven.

Er wordt ons een ultimatum gesteld. Als onnozelen de onzin blijven slikken dat we massaal de maatregelen zouden overtreden en het dus onze eigen schuld is en voor de rest van ons leven gebukt gaan onder een trits aan experimentele vaccins. Want de wereld zit nu eenmaal vol virussen, ookal word je er zelden ziek van. Dus waar ligt de grens, want ze hebben nu al geen last van schroom om de gehele wereldbevolking te vaccineren? Of start je met leven? Ga je de mensen om je heen vragen wat ze nodig hebben om te leven, hun zaak weer op te bouwen en je diensten aanbieden? Gaan we gelukkig samenleven en nemen we alle risico’s op de koop toe of kruipen we allen weg in isolatie, eenzaam en alleen, waardoor we alsnog vroegtijdig doodgaan aan eenzaamheid, depressie, een gebrek aan zonlicht en beweging?

We zijn allemaal volwassen. We kunnen dus aan elkaar aangeven waar onze grenzen liggen en samen tot afspraken komen waarin we ons allen kunnen vinden. Je leeft maar één keer, hoelang ga je dat nog uitstellen? Hoelang ga je je kinderen nog verbieden met anderen te leven? Wanneer bouw je je onderneming weer op? Hoelang laten we handhaving onze ondernemers nog terroriseren? Hoelang ontnemen we ouderen en onszelf ons zelfbeschikkingsrecht? Hoelang gaat handhaving en politie zich nog laten misbruiken door de overheid? Wanneer laat je je gezondheid weer prevaleren? Hoelang accepteer je nog dat je onterecht wordt uitgemaakt voor wappie of antivaxxer? We weten allemaal dat er niet op zo’n grote schaal als de media en politiek insinueert wappies en antivaxxers rondlopen.

De Nederlandse bevolking heeft de regering tien maanden gegeven om met een deugdelijk plan-van-aanpak te komen. Het enige wat tot nu toe wel heeft plaatsgevonden, is het opeenstapelen van de ene op de andere blunder. Als ze over een week geen beter plan hebben dan dat het volledig maatschappelijk uitsluiten van mensen ethisch en juridisch verantwoord is en ondertussen mogelijk ook nog een avondklok hebben ingesteld om mensen vervolgens als vee te vaccineren, bevestigt de regering daarmee dat ze incompetent is om keuzes te maken die in het belang zijn van 17 miljoen mensen. Dan wordt het hoogtijd dat 17 miljoen mensen de handschoen gaan oppakken om te voorkomen dat we in eenzelfde New Yorkse dystopie terechtkomen, want daarbij is niemands gezondheid noch leven gebaat.

Laten we in 2021 samen weer Nederland opbouwen! Door lokaal te acteren, zijn passende en daarmee succesvolle resultaten eenvoudiger en sneller te behalen. Praat en werk samen met elkaar. Ontwerp het leven en de samenleving die je voor ogen hebt en heb je naasten lief. Wees creatief en rechtschapen in het bedenken van oplossingen.

Wees het licht in 2021!

Over de auteur

Dit artikel is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com.

Foto: Vicki Van Lommel