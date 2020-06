Column: Fem Fataal

COLUMN – Het verwijderen van de letters ‘I amsterdam’ bij het Rijksmuseum door GroenLinks en hun burgemeester Femke Halsema was natuurlijk al de goden verzoeken.

Mensen mensen deze Fem Fataal is één groot hoofdpijndossier. Eerst niet willen meewerken aan een boerkaverbod en daarna het gedogen van krakerstuig ‘We Are Here’. Om maar te zwijgen over de inbraak van zoonlief met een nep pistool van papa Oey. Ik vraag me af of een transfer van Aboutaleb naar Amsterdam tot de mogelijkheden behoort. Dan sturen we onze Fem naar Rotterdam. Eventueel met geld toe.

Ga de wereld maar eens uitleggen dat er een tikkende coronabom van 5000 besmetters op de Dam stond. Wat een vertoning. Zou La Halsema zich al hebben laten testen op Covid-19? Ze zag er zo pips uit. De Dodenherdenking was dit jaar op dezelfde locatie zonder publiek. Maar laat het verhogen van de Amsterdamse besmettingsgraad gerust over aan de incompetente Miss Corona.

De vraag is al beantwoord voor hij is gesteld. Is het recht van demonstreren belangrijker dan de veiligheid van onze gezondheid. Als er zoveel mensen sterven en lijden. Als er zoveel doden worden weggedragen uit verzorgingshuizen. Doden waarvan geen afscheid is genomen. Van een oude moeder die niet begrijpt dat haar dochter haar hand niet streelt. Van een demente vader die als z’n zoon weggaat huilend schreeuwt; “Ik wil naar huis. Neem me alsjeblieft mee naar huis”. Mensen die doodgaan zonder lieve liefde. Mensen die doodgaan uit eenzaamheid. Die in een bestelbusje worden afgevoerd. Zonder krans met linten. Misschien moeten we op de Dam wel twee minuten stil zijn om onze coronadoden te herdenken.

Halsema vond deze demonstratie te belangrijk om niet door te laten gaan. Een opmerkelijke uitspraak. Ze had gewoon met gezonde tegenzin de microfoon moeten pakken om alle activisten met de haar zo typerende kaakklemklanken naar huis te sturen. Dan hadden haar vriendjes Mitchell Esajas, Jerry Afriyie en Akwasi Owusu Ansah op een terrasje met 1.5 meter afstand nieuwe plannen kunnen smeden voor hun haat campagne. Deze heren keuren het geweld en de plunderingen in de Verenigde Staten goed en hebben zelf geweld gebruikt met ‘Kick Out Zwarte Piet’ bij Sinterklaasintochten. Daarbij zijn Haagse ondernemers bedreigd die een intocht wilden sponsoren. Voor hun ‘werkzaamheden’ ontvangen hun diverse stichtingen zo’n kleine 600.000 euro per jaar aan Amsterdamse gemeentesubsidie. Dank u Sinterklaasje Halsema.

Meneer Akwasi riep tijdens de Dam demonstratie: “Als ik in november een Zwarte Piet zie trap ik hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.” Hij wordt daarin gesteund door onze premier Mark Rutte die zijn laatste stukje ruggengraat is verloren. RIP Zwarte Piet. Lieve vriend met cadeautjes. Jij die zoveel kindertjes blij maakt. Je graf is gedolven. Je komt ons land niet meer in. En dat om je huidskleur.

Als je in deze bananenmonarchie iets durft te zeggen over plunderende Noord-Afrikanen wordt meteen de racisme kaart getrokken. En vind je Zwarte Piet een toffe peer moet je terstond onderduiken. Het oude vertrouwde Nederland bestaat niet meer. We leven met z’n allen in een illusie. Ik heb nog nooit als Zwarte Piet rondgelopen. Dit jaar maar eens doen dan.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers