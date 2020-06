Geen enkele coronamaatregel nog legitiem dankzij wereldwijde mensenmassa’s

COLUMN – Mensenrechten alleen gewaarborgd bij gewenst institutioneel geloof.

Sinds de moord op George Floyd op 25 mei 2020 in de Verenigde Staten is het onrustig op straat. Vreedzame protesten op Amerikaans grondgebied worden misbruikt door omvangrijk georganiseerde rellen en plunderingen van anarchisten die er alleen op uit zijn om de rechtstaat te ondermijnen. Honderdduizenden mensen die massaal coronamaatregelen aan hun laars lappen. Deze mensen in gebieden waar geen totaal vliegverbod geldt. Een land dat onderdeel is van een wereld waarin grotendeels op dit moment geen totaal vliegverbod geldt. Onderdeel van een tijdperk waarin wetenschappers beweren dat de gehele wereldbevolking bedreigd wordt met de dood door slechts één met corona besmette vleermuis.

Amerikaanse protesten die leiden tot wereldwijde protestmarsen. Waar geen enkel overheidsapparaat de 1,5 meter, 2 meter of welke meter dan ook nog handhaaft. Wekenlang moeten we aanhoren dat we er met zijn allen massaal aangaan als we de overheid niet gehoorzamen. Dat we egoïsten zijn die anderen met de dood bedreigen als we onderbouwd de coronamaatregelen slechts woordelijk in vraag stellen. Dat we lijdzaam moeten toezien hoe ouderen door en in eenzaamheid sterven in verpleeghuizen omdat ze maandenlang werden beroofd van hun geliefden.

En dan presteert op 1 juni 2020 de burgemeester van Amsterdam het om de opkomst van 5000 demonstranten die je al van ver zag aankomen, als je de moeite had gedaan om nog geen vijf minuten te vertoeven op social media, af te doen als “We werden er enorm mee geconfronteerd.” en “Veel actievoerders droegen bovendien mondkapjes, het was al met al niet verontrustend.” Vijfduizend mensen met niet-medische mondkapjes, oftewel gewoon stoflapjes met nul procent bescherming, die de anderhalve meter overduidelijk niet konden nakomen, was voor Halsema niet verontrustend. Welgeteld de hoofdstad van Nederland, die het zich kan permitteren om een ambtenarenapparaat ter beschikking te hebben om maatschappelijke trends haarfijn op de voet te volgen, is niet in staat om dit te overzien. Wie gelooft dat met de dood van slechts één getinte man, je honderdduizenden mensen op de been kan krijgen, is ronduit naïef. Waarom is het leven van deze ene Afro-Amerikaan zoveel belangrijker dan van die andere Afro-Amerikaan? Dit alles is professioneel op touw gezet, waarbij degenen perfect weten hoe ze mensen kunnen bespelen. Als Femke Halsema dat niet weet, dan had ze het nooit geschopt tot burgemeester van de hoofdstad van Nederland. Je bent dan namelijk veel te licht en ongeschikt voor dit ambt.

Actievoerders die eerder actievoerden tegen 5G of coronamaatregelen tijdens de coronacrisis, hoefden er niet op te rekenen dat hun demonstratierecht werd geëerbiedigd. Hingen deze mensen, die de maatregelen wel opvolgden, mogelijk niet het juiste institutionele geloof aan? Niet alleen hun demonstratierecht werd geschonden, hun recht van vrije meningsuiting, maar ook werden ze als vee door politie in een bus gedreven die te klein was voor het aantal mensen en afgevoerd met een strafblad omdat ze de 1,5 meter maatregel (onvrijwillig) hadden overtreden.

De meest absurde coronaboetes hebben we afgelopen maanden zien voorbij komen. Het voorval waarbij buren die uit laatste eerbetoon aan hun buurman, die aan corona was overleden, een erehaag hadden gevormd waarbij de 1,5 meter in acht werd genomen en toch nog werden beboet vanwege samenscholing, spande daarbij de kroon. Meer dan 400.000 mensen die zorg nodig hebben vanwege constitutioneel eczeem, moeten hun door eczeem kwetsbare handhuid ook stuk wassen volgens premier Rutte, ondanks dat er dan een snelweg voor ziekteverwekkers ontstaat richting de bloedbaan. Ze moeten zich blootstellen aan corticosteroïden en andere schadelijke medicijnen, vanwege maatregelen waarvan de effectiviteit nooit bewezen zal worden.

Nog steeds en nog veel minder, is er geen grond om coronamaatregelen in stand te houden of aan te blijven sturen op 17 miljoen vaccins.

De groepsimmuniteit mag immers dan nog ver weg zijn, dat zegt niets over de effectiviteit van de lockdownmaatregelen. Deze zouden namelijk wel eens geheel averechts kunnen uitpakken op termijn. Er zijn nu ook minder infectieziekten. Infectieziekten die continu door de samenleving moeten waren om als groep niet ernstig ziek te worden. Dit alles slechts uitstel, maar zeker geen afstel.

Het aantal ouderen is enorm toegenomen sinds de eeuwwisseling. In 2011 werden de eerste babyboomers 65 jaar oud. De sterftecijfers blijven al 20 jaar achter op de toename van het aantal ouderen. De samenleving staat jaren van een verhoogde sterfte te wachten en een vaccin zal het voor medisch zorgpersoneel alleen maar lastiger maken om dit op te vangen. Omdat uitstel van de dood eenvoudigweg betekent dat er op een later moment veel meer mensen zullen sterven. Want als iets met je is zodra je geboren wordt, dan is het de dood.

En als we ‘besmet’ poepen, worden we zo meteen ook nog gegeseld tengevolge van onze eigen ontlasting. Want ondanks besmetting nog niet hetzelfde is als daadwerkelijk ziek worden en het dus nog maar de vraag is of rioolwater zo’n goede indicator is om te voorspellen dat vele mensen ziek zullen worden, wil de overheid dit wel inzetten om je vrijheid, wanneer zij menen dat het nodig is, weer in te perken.

Dankzij de aftrap van Femke Halsema hoeft in ieder geval niemand meer in Nederland bang te zijn voor een coronaboete noch -strafblad. Het zou namelijk gigantisch hypocriet en onrechtmatig zijn om de vijfduizend demonstranten in Amsterdam en de vele anderen die het nog steeds geldende samenscholingsverbod publiekelijk overtr(a)(e)den in andere Nederlandse steden vrijuit te laten gaan, terwijl de burgers die in de luwte van de samenleving een (vergezochte) coronaboete kregen, deze wel moeten vereffenen. Dergelijke ziekelijkheid is nog dodelijker voor de samenleving dan een coronavirus waarvan de meeste mensen enkel het risico lopen op een stevige verkoudheid.

Gezien de menselijke brandhaarden die nu over de wereld rondwaren is alle legitimiteit om zelfs maar één coronamaatregel in stand te houden met de noorderzon verdwenen. En wordt het pijnlijk duidelijk dat er al veel langer dan toen corona haar intrede deed, een hardnekkiger virus binnen het openbaar bestuur rond zindert dat meent zich alles te kunnen permitteren ten koste van de samenleving, als hun eigen ideologie er maar wel bij vaart.

Over de auteur

Deze column is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving.

Foto: Vicki Van Lommel