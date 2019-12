COLUMN – Er vallen steeds meer mensen in Nederland. Naast het struikelen kun je ook een uitglijder maken. Daar weten ze bij de VVD alles van.

Ronny Lammers

VVD staat momenteel voor Vrije Val Dijkhoff. “Hoe hoger je vliegt des te lager je valt”, zei mijn oma altijd en ze had gelijk. Klaas Dijkhoff. De man achter Rutte. Fractievoorzitter en winnaar van De Slimste Mens. Altijd scherpzinnig en chef humor van de Tweede Kamer. Maar dan komt de dag die je wist dat zou komen. Bijltjesdag.

Tot juli vorig jaar ontving Dijkhoff 66.000 euro wachtgeld per jaar zonder enige vorm van tegenprestatie. Inmiddels is dat 37000 euro. Voor zo’n bedrag eet en woont jaarlijks bijna 80% van Nederland. De sjoemelpoen is inmiddels opgelopen tot 80.000 euro. Toch leuk voor onder de kerstboom. En dat voor amper vier weken ministertje spelen. Op die manier is z’n huis in Breda wel heel erg snel afbetaald en staat er een toffe glimbolide voor de deur bij KIA Klaas.

Volgens Dijkhoff is wachtgeld een uitgesteld loon. Volslagen onzin natuurlijk. Wachtgeld dient als buffer zodat ex-politici niet meteen in de bijstand belanden. Dit moet zorgen dat politiek talent tóch voor het ambt van kamerlid of minister kiest. Maar als je uit het kabinet meteen neerploft in de kamerbankjes heb je dat wachtgeld evident niet nodig. Dan ben je dus aan het graaien. Onder druk van de publieke opinie lees: “desastreuze peilingen”, heeft Klaas nu afstand gedaan van zijn nog te vorderen wachtgeld. De 80.000 euro die hij tot nu toe ontving wil hij niet terugbetalen.

Met stellige zekerheid kunnen we dus vaststellen dat Klaas Dijkhoff is verworden tot een politieke pannenkoek. Eerst insinueren dat bijstandtrekkers op je zak teren om vervolgens je eigen zakken flink te vullen. Man man, hiermee haal je zeker de oudejaarsconference van humorloze Claudia de Breij. (Oudejaarsavond. Ook zo’n nutteloze bezigheid. Kunnen wij als burgers daar geen wachtgeld voor krijgen?)

Behalve zijn salaris van 120.589,00 euro krijgt onze poenschepper 4900 euro aan reiskosten. Nou wil het geval dat Klaas een dikke BMW van de zaak rijdt inclusief chauffeur. Dat hij dus helemaal geen reiskosten maakt heeft ie niet opgemerkt. Das opmerkelijk. “Ik heb het niet opgemerkt”, zei Klaas. Wel had hij de chauffeur opgemerkt. Want achterin kun je zelf moeilijk sturen.

De jaarlijkse 4900 extra op z’n rekening was hem totaal ontgaan. Leg dat die voedselbank eters maar ‘s uit. 4900 is bijna 5 maanden bijstandsuitkering (netto incl vakantiereservering). 4900 is ook meer dan een volledige OV-jaarkaart. 4900 zijn 5506 blikjes Whiskas (rund in saus) voor de poezenboot van Theo Hiddema. 4900 zijn 2139 dozen Aldi frikandellen (€2.39-20 stuks). Vergeet daarbij niet op de houdbaarheidsdatum te letten. Klaas Dijkhoff is er in ieder geval al ruim overheen.

Foto: Arenda Oomen/WikiPedia