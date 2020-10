‘Klimaat en milieu, meest succesvolle PR stunt aller tijden?’

COLUMN – Alles op alles om je te overtuigen dat je leven gereset dient te worden.

Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot volgens het Europees Parlement met zestig procent verminderd zijn. Door het vast te leggen in een EU klimaatwet, dienen alle EU landen zich eraan te houden. Dit plan heeft de steun van de meerderheid in het EU parlement. Ze willen dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is. Om dat allemaal kracht bij te zetten, faciliteren ze organisaties als Urgenda als stok om juridisch mee te slaan. Dit alles om de stokpaardjes van kilometerheffing en inkrimping van de veestapel, die onder andere GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout aanhangt, op ondemocratische wijze door de strot van alle EU burgers te drukken. Lang leve de democratie! En ook PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim steekt het niet onder stoelen noch banken dat de PvdA er allang niet meer is om de hardwerkende mens te vertegenwoordigen. Hij wil dat CO2-tandje er graag bij. Dat balfeest van PvdA en GroenLinks hebben de EU klimaatkoning Frans Timmermans en zijn klimaatvazal Diederik Samsom maar goed voor mekaar. Zijn voormalige Greenpeace activisme is Samsom nog lang niet kwijt.

Heel eerlijk wie zou zich nu verzetten tegen de goede zorg voor milieu en klimaat? Wat kan je daar nu op tegen hebben? Eigenlijk helemaal niks, tenminste als het écht om klimaat en milieu zou gaan.

Maar is klimaat en milieu juist niet de meest succesvolle PR stunt aller tijden? En velen trappen er met open ogen in. Maar als het serieus zo is dat als we niets doen de gevolgen over circa een decennium onomkeerbaar zijn en daarmee de mensheid ter dood veroordeeld wordt, waarom wordt er dan alleen ingezet op zon, wind, biomassa en elektrisch rijden? Waarom vloeien daar vooral de subsidies heen? Waarom wordt elke andere vorm van duurzame innovatie dan gefrustreerd en monddood gemaakt? Het einde der tijden voor de mensheid, vraagt dat niet juist om het grenzeloos stimuleren van elke vezel aan duurzame innovatie in ieders lijf? Hoe groot is de kans denk je dat mensen nog in staat zijn om effectieve oplossingen te bedenken als ze vooral alleen maar angst worden aangepraat?

Komende 10 jaar moeten we op groteske wijze gereset worden volgens het World Economic Forum aan de hand van de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties en ‘the Paris Agreement’.

Als een computer wordt gereset, dan wordt deze herstart of zelfs teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Waarom moeten we de wereld herstarten, terugzetten op een niveau in het verleden? En tot welk jaar dan? Het referentiejaar 1990, waaraan ook de klimaatdoelstellingen gekoppeld zijn? En wat gaat er dan allemaal gereset worden? Als je de SDG’s erop naleest, betekent dat dat ons leven op alle terreinen gewijzigd zal worden: wat we eten, hoe we ons voortbewegen, ons werk, onze sociale relaties en interacties, de grond waarop we ons eten verbouwen, het land waarop we leven en het huis waarin we wonen. Allemaal zogenaamd om het klimaat en milieu?!

Door het coronabeleid dreigt in ieder geval de stad onbereikbaar te worden voor mensen die onvoldoende vermogend zijn. Al jaren worden buslijnen op het platteland en zelfs in de suburbs wegbezuinigd en daar doet de huidige door de politiek gecreëerde coronacrisis nog een schepje bovenop. Heb je geen geld voor een eigen auto, dan heb je minder tot geen toegang tot werk dat in je onderhoud kan voorzien, omdat de meeste banen in en om steden zijn gevestigd. Voor wie op het platteland net de eindjes aan mekaar kan knopen, is het vooruitzicht dat met de kilometerheffing die vanuit de EU zal geïnitieerd worden, de eigen auto ingeleverd kan worden doordat deze onbetaalbaar wordt. Om toekomstperspectief te behouden, zullen daarmee mensen van het platteland naar de stad verhuizen, waar leuk wonen er alleen nog maar is voor de happy few. Je mag dan voor veel geld in een woonformule gaan wonen waarbij je in een flatgebouw een eenkamerflat kan huren waarin een bed past en de overige ruimten worden gedeeld met medeflatbewoners. Velen lijken zich vooral druk te maken om de megastallen voor landbouwdieren, maar weinigen om de menselijke stedelijke megastallen die er steeds krapper op worden. Het wordt op zijn zachtst uitgedrukt een bijzondere ervaring als dan een pandemie uitbreekt. Daar is corona niks bij.

Ondertussen is de voedingsindustrie aan het toveren met voedsel. We moeten CO2 producerende koeien inruilen voor CO2 verslindende fabriekshallen die er alles aan doen om je lichaam en smaakpapillen voor de gek te houden. De energie waarop die fabriekshallen draaien valt natuurlijk ten allen tijde gratis en duurzaam uit de lucht in tegenstelling tot de staart van de koe die in het stopcontact zit?! Kipster klutst een roerei van gist en soja-eiwit bij mekaar. Om dat nepei op kleur en smaak te brengen worden de nodige specerijen en kunstmatige toevoegingen gebruikt. Dat je bij teveel gist last krijgt van winderigheid en een opgezette buik is een bijkomstigheid. Dat bepaalde kunstmatige toevoegingen allergische reacties kunnen oproepen en zelfs kankerverwekkend kunnen zijn is een futiliteit. Willicroft wil proberen kaas te maken uit witte bonen. Om dat te bereiken moeten de bonen zo fijn worden gemalen dat de herkomst niet meer te achterhalen valt en je er als producent verder alles in kan verwerken wat je maar kwijt wil. Alleen analyse in het lab zou nog kunnen aantonen wat erin zit. Daarnaast zal je die bonenprut op zo’n manier aan mekaar moeten lijmen dat het op flexibele wijze aan mekaar blijft plakken. Misschien dat het met gluten kan? Dan maar geen kaas voor degenen met een glutenallergie en om de smaak te evenaren liggen kunstmatige toevoegingen, die niet in je lijf thuishoren, ook hier voor de hand. Kruiden en specerijen zijn al gauw hiervoor geen optie, omdat ze te sterk van smaak zijn om een kaassmaak na te bootsen. De Vegetarische Slager wil ondertussen als ‘Vegan Cowboy’ het melkeiwit caseïne gaan imiteren voor de productie van vegan kaas. Sinds wanneer gaat imitatie boven voedingswaarde?

Je kat dusdanig vermenselijken zodat je haar alleen nog maar vegetarisch eten aanbiedt zou idioot zijn. Sterker nog, de kat als carnivoor geen vlees geven is feitelijk dierenmishandeling. Degenen die nog buiten mogen komen van hun baasje, gun je in zo’n geval een muis en/of vogel. Er zijn trouwens genoeg dieren die ongeschikt aangeboden eten instinctief laten staan. De mens past niet in dat rijtje. Die lijkt tegenwoordig wel bereid om onnadenkend alles in zijn mond te stoppen. Terwijl de mens als omnivoor een dieet van ondefinieerbare plantaardige rommel aansmeren, waarin geen enkele voedingswaarde meer zit, en valse voorwendselen als ‘CO2 neutraal’ voor te houden om er zelf financieel veel beter van te worden, niet alleen mishandeling is maar ook nog eens buitengewoon crimineel.

Voor degenen die vegetarisch en veganistisch willen eten, prima! Maar waarom dan nog een plantaardig vlees- en/of zuivelalternatief willen eten? Is dat niet enigszins schijnheilig als je dan degenen de huid vol scheld die wel dierlijke producten willen blijven eten? Als je je gezondheid serieus neemt, kies dan voor plantaardig voedsel zonder gesjoemel in combinatie met vitamine- en mineralen supplementen die voorkomen dat je een tekort aan vitamines en mineralen oploopt. Zo voorkom je ook dat die CO2 producerende koe wordt ingeruild door een CO2 producerende fabriek. En laten anderen voor zichzelf bepalen hoe hun dieet eruit moet zien. Het is in het belang van het voortbestaan van de mens als soort dat er verschillen zijn. De toekomst zal dan uitwijzen wat de meest succesvolle keuze is. En gezien de groei van de wereldbevolking aardig afvlakt, zal het niet zo’n vaart lopen met een tekort aan voedsel om alle mensen te voeden. Jaarlijks gooien we massaal voedsel weg. Meer dan de helft van de mensen in ontwikkelde landen heeft overgewicht en nemen veel meer calorieën tot zich dan in het Japanse Okinawa waar vele 100-jarigen wonen. Er valt dus individueel nog heel wat aan ons eetpatroon te verbeteren, voordat we onze toevlucht moeten nemen tot ondefinieerbare substanties met ingrediënten die niet in een gezond eetpatroon en dus ons lijf thuishoren. En die koe? Die wordt er echt niet beter van. Want als je hem niet eet, zal hij niet eens geboren worden.

We trappen er massaal in omdat steeds meer mensen niet meer weten waar voedsel vandaan komt, laat staan hoe het groeit en bloeit. Ruim dertig jaar geleden dachten kinderen dat melk uit paarse koeien kwam, nu denken ze dat plastic standaard om groenten en fruit heen zit. Maar bovenal geloven we dat dit eten kopen de wereld redt, omdat de meeste mensen in de basis goed willen doen. In tegenstelling tot wat beweerd wordt, willen mensen juist goed doen en dat maakt hen kwetsbaar voor misbruik en valse vergezichten. En dat steeds meer mensen in steden zijn gaan wonen en daardoor niet meer weten hoe het platteland en de natuur er van nature uitzien, maakt dat er niet beter op. Het beperkte collectieve geheugen dat vergeten is hoe slecht het milieu eraan toe was in de jaren ’60 – ’70 van vorige eeuw, maakt het er ook niet sterker op. De digitale wereld van woord en beeld heeft ervoor gezorgd dat we voor de gek kunnen worden gehouden door het selectief tonen van plaatjes ondersteunt door een doordringend aangezette stem en dramatische achtergrondmuziek.

En als we die mooi aangezette commercials en dat dramatische existentiële sprookje van NGO’s, overheden en andere belanghebbenden blijven geloven, hebben we voor het einde van deze eeuw ophokplicht in stedelijke megastallen, met jaarlijkse mondkapjesplicht tijdens het virusseizoen en worden we als ganzen vetgemest met ondefinieerbaar vulsel. Dan kleden we ons met chemicaliën die benodigd zijn om gebruikt textiel weer aan mekaar te plakken en hangen we collectief het geloof aan dat ‘gif’ duurzaam is. De natuur niet langer als referentiekader om te toetsen of de wereld waarin we dan leven wel echt is, omdat die dan tot reservaat en dus verboden terrein is verworden. Vol overtuiging dan instemmend dat de mens slecht is en de leiders van de wereld ons terecht weghouden uit de wereld die ons ooit wel nog voedde, omdat we collectief zijn gaan geloven dat de mens van nature wilsonbekwaam is. Als dat zo is, hoe konden we dan ooit als mensheid zo succesvol worden?

Over de auteur

Deze column is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com.

Foto: Vicki Van Lommel