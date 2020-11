COLUMN – Kun je straks nog wel deelnemen aan de maatschappij zonder vaccin?

Het coronavirus covid-19 houdt de wereld in zijn greep. Niet vanwege de dodelijkheid, want het virus is ongevaarlijk voor 98 procent van de mensen. Sterker nog, het mortaliteitscijfer van covid-19 is bijna even laag als dat van de gewone griep. Toch wordt de hele maatschappij op slot gegooid om de zwakken en ouderen te beschermen.

Gelukkig is er door Pfizer in sneltreinvaart een vaccin ontwikkeld dat voor 90 procent effectief zou zijn. De CEO van het farmaceutische bedrijf heeft er zelfs zo’n vertrouwen in, dat hij direct na de bekendmaking het merendeel van zijn aandelen verkocht. Dat is twee keer cashen voor big pharma, want landen bieden tegen elkaar op om het wondermiddel in handen te krijgen.

Ook minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid doet mee met de veiling. Maar hoeveel hij precies voor een potentieel vaccin heeft betaald, maakt hij ‘vanwege de onderhandelingspositie’ niet bekend. Het zal in ieder geval niet om een paar centen gaan, dus het zou een enorme domper zijn als die miljoenen vaccins straks ongebruikt op de plank blijven liggen.

Dat doet erg denken aan 2009 toen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 16 miljoen vaccins kocht tegen de Mexicaanse griep waarvan er veel nooit zijn gebruikt. Maar de vaccins die nu worden ontwikkelt zullen daarentegen wél echt gebruikt moeten worden, want vaccinatie is volgens Hugo de Jonge namelijk ‘het enige wat echt helpt‘.

Om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen pleiten experts voor een pr-campagne vanuit de overheid. Eventuele nadelen van vaccinatie worden daarbij voor het gemak verzwegen. En dat producenten van het vaccin niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor bijwerkingen evenmin. Vaccineren is hip en cool, ‘en daarna kun je weer de kroeg in‘.

Maar het blijft niet alleen bij de kroeg. Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, ziet er namelijk ook wel iets in om mensen die niet gevaccineerd zijn de toegang tot een concert of festival te weigeren. Ticketmaster is zelfs al een stapje verder en zal vanaf volgend jaar een bewijs van vaccinatie of een negatieve coronatest eisen.

Volgens minister De Jonge hoeven mensen die gevaccineerd zijn zich niet langer aan bepaalde coronaregels te houden. En als het aan een professor van de universiteit van Oxford ligt, worden gevaccineerden beloond met een geldbedrag of de mogelijkheid om weer op vakantie te mogen. Zullen niet-gevaccineerden dan gestraft worden met een hogere zorgverzekering?

Het nieuwe normaal van Rutte begint steeds meer vorm te krijgen. Echt verrassend is het niet. Een vaccinatiepaspoort staat al jaren lang op de roadmap on vaccination van de Europese Unie. Maar er eenmaal doorheen gedrukt, komen we er nooit meer van af: volgens Bill Gates is één vaccinatie waarschijnlijk niet genoeg en wat denk je van covid-20, covid-21, covid-22 en covid-23?

Als genoeg mensen geen #Vaccinatie nemen, dan blijft de situatie zoals die is.



Dan naaien we de ondernemers, en personeel dat noodgedwongen thuis zit. En die in de nabije toekomst ontslagen zullen worden. En het zorgpersoneel dat dan voor jou moet zorgen.



Dus, Kies maar — Bittere Ernst (@Bittere_Ernst) November 11, 2020

Over de auteur

Deze column is geschreven door Rob van Vondel. Van Vondel is hoofdredacteur van de Groninger Krant.

Foto: HeungSoon/Pixabay