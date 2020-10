‘Nederland wordt een politiestaat met avondklok en de enige files staan nog in de teststraat’

Lockdown. Kent u die uitdrukking? Het was weer de grote Peppi en Kokki show, opgevoerd door meesmuil Mark en hinderlijke Hugo. Iedereen bleek allang inhoudelijk op de hoogte van de persconferentie des doods. Er was namelijk veel uitgelekt. Als een slecht werkende prostaat. Maar desondanks keken 7.2 miljoen fervente cafébezoekers naar de keiharde drooglegging van hun kroeg. Een echte slockdown dus.

Het virus begint voor ons een soort survival of the fittest te worden. Goed voor de overbevolking en menselijke evolutie die wij al jaren tegengaan. Anders verzint moeder natuur wel iets anders. Het grootste virus op deze planeet is tenslotte de mens zelf.

Er wacht ons een gruwelijke winter mensen. De virologen roepen dat we moeten doorpakken. Ik herhaal: Doorpakken. Doorpakken betekent daadkrachtig handelen. Dat kunnen we niet. We worden opgesloten in ons eigen huis. Lamgeslagen moeten we wachten tot het besmettingsgetal onder de 1 komt. Je verwacht het niet. Zelfs Aboutaleb is positief getest. Kijk, daar ga je al. Als deze keurige man die altijd mondkapjes draagt en z’n handen wast toch corona krijgt, dan zijn wij ten dode opgeschreven.

Rutte en consorten bedrijven struisvogelpolitiek. Ook nu weer. Opeens wordt het gebruik van softdrugs op straat in de avond en de nacht getolereerd. We zijn knettergek geworden en vluchten kan niet meer. Nu weer wil de politiebond een algeheel alcoholverbod. Welkom in het kalifaat der Nederlanden. Zelfs aan de rand van de afgrond mogen we ons geen moed meer indrinken. Dat zal me een feestje worden in huiselijke kring. Iedereen met een glas lactose-vrije melk en een glutenvrij toastje met macrobiotische tofu. Hartelijk dank maar u hoeft mij niet uit te nodigen.

Wanneer leren mensen nou eens dat verbieden niet werkt. Dat is het ergste aan de coronacrisis. Die types die alleen maar meer regels en beperkingen willen. De angsthazen. Natuurlijk zijn er maatregelen nodig om grip te houden. Maar het doorslaan is echt iets om je ongerust over te maken.

Het afschaffen van de monarchie komt weer een paar jaartjes dichterbij. Er werd geen Oranje hart onder de riem gestoken van het in lockdown verkerende klootjesvolk. Alex voelde zich Zorba de Griek die de Sirtaki danst en vloog weg. Het was natuurlijk alweer zes weken geleden dat ie op z’n buitenverblijf vakantie vierde. Koning zijn is een baan. De onze verdient € 22.693.31 per dag. Dat betalen wij. Het volk. Zijn volk. Dat vecht tegen een virus. Dus een virtueel koninklijk schouderklopje en een “toy toy toy” van Wim-Lex was wel op z’n plaats geweest.

Het vooruitzicht is bedroevend. We worden ziek, gaan failliet, overvallen de voedselbanken en daarna elkaar. Nederland wordt een politiestaat met avondklok en de enige files staan nog in de teststraat. Zeg maar dag tegen Sinterklaasje en zwarte pieten worden in hun gezicht getrapt. Kerst kan de boom in. Niks geboorte van Jezus, alleen bij de kribbe een kribbige Maria. En met oud en nieuw komt het enige vuurwerk van de intensive care.

Wilt u de winter overleven, slik dan vooral vitamine D of ruil uw bed om voor een zonnebank maar onthoud één ding: Alles is beter dan een tweede coronalied dat gezongen wordt bij Jinek door onbekende en omhooggevallen BN’ers die worden aangevoerd door ‘zangeres’ Elly Lust.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers