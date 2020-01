‘Ok boomer. Klets maar lekker door met je ouderwetse ideeën’

COLUMN – In deze wekelijkse column schrijft huiscolumnist Ronny Lammers over vuurwerk, Unox-meisjes en Wimpie en de Domino’s.

Boomer was het woord van het jaar 2019. Het werd bekend door de jeugdige uitroep ‘Ok Boomer’ oftewel: klets maar lekker door ouwe lul, met je ouderwetse ideeën. Het duurde even voor dat laatste tot me doordrong. “Jeetje, dat lijk ik wel”, riep ik verbaasd. M’n kat en hond sprongen vrolijk omhoog en lachten me keihard uit.

De 77 miljoen aan kruitdampen waren nog maar net opgetrokken of Minister Grapperhaus en hoofdcommissaris Akerboom, zeg maar de Peppie en Kokkie van Nederland, hadden het over: “Onacceptabel.” Man man, wat een sneuneuzen. Ieder jaar een dik salaris om steeds hetzelfde woordje uit te kramen. Kom eens onder je bed vandaan Akerboom en sla met je vuist op tafel. Verklaar op oudejaarsavond de straat tot oorlogsgebied en rook dat vuurwerktuig uit. Wees nou eens die stoere man en geen hamster met geföhnde haartjes.

Als Boomer heb ik iets tegen Oud en Nieuw. Vroeger ging je naar buiten om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Nu ben je blij dat je op 1 januari überhaupt nog wakker wordt. Vuurwerk en vandalisme. Allebei afschaffen. Zieke geesten die een kanonslag in de kont van een kat stoppen en aansteken. Er zitten er voor minder in het Pieter Baan Centrum. Tijd dat ons leger eerst eens het eigen huis op orde gaat brengen in plaats van vredesmissies in verweggistanlanden met een achterlijke cultuur.

Om alle ellende weg te spoelen is er de nieuwjaarsduik in Scheveningen. Ik kijk ieder jaar weer graag naar huppelende Unox-meisjes die proberen de enorme stijging van de zeespiegel te trotseren. Mijn oog viel op het grote aantal mollige meiden. De Unox worst had blijkbaar zijn werk gedaan. Het voordeel is dat bij deze meisjes de greep er al aan zit. Een teken van vasthoudendheid. En dat in een land waar we de greep allang verloren hebben.

Wimpie en de Domino’s is een Amsterdamse band voor mensen met een verstandelijke beperking. Ontwapenend zijn de muzikanten, vol humor, maar ook grillig. De bandleden gaan tijdens een concert gewoon naar de wc. Plassen is plassen. Dan wacht het publiek maar even. De Wimpies kunnen niet anders dan totaal zichzelf zijn. Ze trekken zich nooit iets aan van de mening van anderen, kennen geen sarcasme of maniertjes.

In aflevering twee staan zanger Dennis (de knappe versie van Thijs van den Brink) en saxofonist Casper in een tent. Dennis is overweldigd van de zenuwen. Hem is gevraagd of hij alleen of met Casper in een kamer wil slapen, in een tweepersoons bed of in een stapelbed. Hij komt er niet uit. Uiteindelijk beslist een begeleidster dat ze samen slapen. Zij aan zij. Dennis vindt het goed en Casper blijft snikken van geluk. En ik snik thuis net zo hard met hem mee.

Hartverwarmende televisie. Typisch iets voor een Boomer als ik ben. Je vraagt je wel eens af, was iedereen maar een Wimpie. Want pure liefde wint altijd.

Foto: Ronny Lammers