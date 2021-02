Column: Onbekommerd

COLUMN – Het theater was weer open! In het kader van een test mochten vijfhonderd bezoekers tegelijk kijken naar een voorstelling van Dolf Jansen in het Beatrix Theater in Utrecht. Een sympathiek idee, geïnitieerd door het evenementenbedrijf FieldLab, in samenwerking met de overheid.

Het deed me denken aan enkele maanden geleden. Toen stond ik in twee voorstellingen, middenin die periode dat er eventjes een onbeperkt aantal mensen in openbare ruimten mocht. Maar er moest natuurlijk wel anderhalve meter afstand worden gehouden. Ondanks dat droop de angst en ellende er eigenlijk van af. Het werd de mensen zo streng afgeraden om te gaan staan of mee te zingen, dat ze van schrik überhaupt bijna geen reacties gaven en aan het eind met moeite begonnen met klappen. Het was uiteraard een logisch gevolg van de penibele situatie. Maar de magie die theater moet hebben, was totaal verdwenen.

Groot verschil met de situatie toen is dat bij deze test een groot deel van de zaal schouder aan schouder mocht zitten, met mondkapje weliswaar. Dat klinkt als een bevrijdende situatie, maar wat eraan voorafging was dat allesbehalve. Allereest mocht men niet met z’n allen tegelijk naar binnen, maar in drie groepen. Eentje van vijftig, van tweehonderd en van tweehonderdvijftig. Voordat ze naar het theater gingen had iedere bezoeker al een app moeten downloaden, waarin vragen over de gezondheid beantwoord dienden te worden. Ook moesten ze bewijzen dat ze tot 48 uur voor aanvang voor het laatst negatief getest waren op corona. Terplekke werd als extra check de temperatuur gemeten, bij sommigen een sneltest afgenomen en kreeg iedereen een kastje om de hals dat bewegingen registreerde. Wordt u al moe? Ik wel.

Toch waren de bezoekers, ondanks al dit gedoe, best enthousiast. Vooral omdat ze eindelijk weer eens konden ervaren hoe het ook alweer was. Dat lolletje was helaas wel van korte duur, want proefkonijnen worden nadien meteen weer de realiteit in gestort. Binnen vijf dagen moeten ze weer een coronatest doen en ze mogen twee weken niet bij kwetsbaren op bezoek. Kortom: je bent minstens drie weken onder de pannen als je één theatervoorstelling wilt zien. Zou u dat ervoor over hebben? Onderzoeken wijzen uit dat dit bij de meeste Hollanders wel het geval is. Ik ben benieuwd.

Het theater is – zeker bij een amusementsvoorstelling als cabaret – wat mij betreft bedoeld voor een onbekommerde (en soms leerzame) avond uit. Het publiek rekent daarop en de artiest moet er zorg voor dragen dat deze wens ingewilligd wordt. Maar als een artiest in zijn achterhoofd rondloopt met het feit dat het publiek na twee weken nog bezig is met de voorstelling, lijkt me dat een hele opgave. Fijn dat ze proberen de sector weer aan de gang te krijgen, maar ik denk dat het geen onverdeeld succes wordt. Onbekommerd wordt het sowieso pas als het weer echt kan. In 2042 ofzo.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bas van der Heide. Bas is voornamelijk actief als artiest in Groningen en omgeving. Via zijn website kun je meer over hem lezen. Daar verschijnen ook meer columns van zijn hand.

Foto: Bas van der Heide