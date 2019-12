COLUMN – We kijken nog even de kat uit de boom, maar na de gepensioneerde knijpkat en de weggepeste pitspoes is het nu de beurt aan de huis-tuin-en-keuken-kat.

Ronny Lammers

Deze tijger in kattenvacht blijkt opeens een moordenaar zonder poespas. Hoe heeft het zover kunnen komen in ons Nederland. Milieujuristen Arie Trouwborst en Hans Somsen van de Katten Universiteit Tilburg (KUT, dat kan geen toeval zijn) binden in Trouw de kat de bel aan. Gewoon weer een paar bezopen geleerden die de volgende dag met een kater wakker worden en het 8 uur journaal willen halen.

Katten zijn slim en lief. De huiskat is gek op de huismus en de huismuis. Zo gek dat ie ze doodknuffelt. Hoe aardiger u bent des te meer musjes en muisjes dumpt hij bij de keukendeur. En al kijkt het muisje moeilijk en ligt hij met de pootjes omhoog onthoudt dan: ‘voor wat hoort wat’. Dus op z’n minst een paar brokjes en een aai aai beloning.

De huiskat is een van de grootste uitroeiers ter wereld. Voor bijna 370 bedreigde diersoorten is de kat een gevaar. Alleen al in Nederland worden elk jaar naar schatting 140 miljoen dieren door katten gedood. Bijzonder dat katten na tenminste 2500 jaar als huisdier vrij rond te hebben kunnen lopen nu ineens een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Dat maak je zelfs de kat niet wijs. Zulke logica moet wel uit Brussel komen.

Het kost wat maar dan krijg je er wel heel veel regels voor terug. Naast poezenvrouwtje Marijke Helwegen, die vindt dat katten net als Jules Deelder moeten genieten van het nachtleven, is er ook nog Jort Kelder. Jort heeft twee Britse korthaar katten die luisteren naar de namen Prins Harry en Don Carlos. Het moge duidelijk zijn dat het hier bij aanschaf niet ging om een paar hopeloos wegkwijnende kittens in een koud asiel in het Groningse Bedum. De heren worden vanuit het warme Amsterdamse grachtenpand met de limo naar Jort’s andere huis in de duinen gereden. Daar begint het feest met de jacht op spitsmuisjes en andere ‘als het maar beweegt’ diertjes. Geen katjes dus om zonder handschoenen aan te pakken.

Wilt u weten wat uw tot killercat getransformeerde spinnende schat ‘s nachts uitspookt. Hoeveel bloed er wordt vergoten en het aantal slachtoffers dat hij maakt. En heet uw kat toevallig ook nog Adolf? Zorg dan dat hij is uitgerust met een halsband met simkaart en beltegoed zodat u hem kunt bellen en een Google-plaatsbepaling terug ge-sms’t krijgt. Werkt geweldig en voorkomt dat u midden in de nacht een bezoek moet brengen aan het plaats delict. Thuis gekomen snel wat brokjes en de aai aai beloning en daarna samen heerlijk gaan slapen. U in het bed. Kat in het bakkie.

