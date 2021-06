LONGREAD – Nederlandse samenleving gevangen in allesvernietigend (s)links narratief, waardoor iedereen die er zich tegen uitspreekt in overgrote meerderheid onterecht wordt geframed in een extreemrechts kader en zo monddood gemaakt.

“Op een zeer geheime locatie, ergens in Nederland, kwamen onlangs vier mannen bijeen. Weliswaar waren zij niet echt jong meer, maar nog altijd jong genoeg om zich zorgen te maken over de toekomst. Achtereenvolgend traden binnen: Joris Luyendijk (journalist & ondernemer), Rob Wijnberg (journalist & ondernemer), Alexander Klöpping (media-ondernemer) en Jesse Klaver (politicus). De laatste maakte ook als laatste zijn entree, want hij kwam van een andere vergadering op een andere geheime locatie. Geen vrouwen, die waren vermoedelijk thuis gebleven om duurzaam te koken,” schreef Max Pam in 2019 in zijn column ‘De redding van het politieke midden’.

Een opmerkelijke titel, gezien als er iets is dat deze heren gezamenlijk niet vertegenwoordigen, het ‘politieke midden’ is, maar politiek (s)links.

‘Invloedrijk’

In 2016 werden de drie Nederlanders Ernst-Jan Pfauth (uitgever van De Correspondent); Alexander Klöpping en Marten Blankesteijn (mede-oprichters van online kiosk Blendle) genoemd op de lijst van meest invloedrijke media-mensen in Europa onder de 30, samengesteld door zakenblad Forbes. Maar hoe worden zo’n lijstjes eigenlijk samengesteld? Wie bepaalt wie wel invloedrijk is en wie niet en heeft het te maken met daadwerkelijk geleverde prestaties of zijn het mensen die zich laten lenen als ‘verkopers’ om bepaalde belangen te vertegenwoordigen? De NOS kopte hierover: ‘Oprichters De Correspondent, Blendle op lijst invloedrijke mediamensen’, en zo werden deze heren ook in Nederland naar voren geschoven als zogenaamd ‘invloedrijk’ ter beïnvloeding van de publieke opinie. Dergelijke marketingcampagne is veel effectiever om invloed te verkrijgen, dan dat deze heren daadwerkelijk iets zouden moeten kunnen.

“No privacy, no nothing!’

Forbes zelf, die dit ‘invloedrijke lijstje’ samenstelt, is ‘World Economic Forum (WEF) contributor’. Zo gaf Forbes podium aan het gedachtegoed dat bij steeds meer mensen wereldwijd bekend raakt, van de Deense politica Ida Auken: ‘Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better’:

“Welcome to the year 2030. Welcome to my city – or should I say, “our city.” I don’t own anything. I don’t own a car. I don’t own a house. I don’t own any appliances or any clothes.

It might seem odd to you, but it makes perfect sense for us in this city. Everything you considered a product, has now become a service. We have access to transportation, accommodation, food and all the things we need in our daily lives. One by one all these things became free, so it ended up not making sense for us to own much.”

Gratis kleding klinkt als iedereen gekleed als identiek ‘aapje’, want waarom zou de een recht hebben op mooiere en/of kwalitatief betere kleding als alles dezelfde waarde heeft? Als je mensen gaat voortrekken op basis van de mate waarin ze zich confirmeren aan het door anderen voor hen bepaalde narratief, krijg je hoe dan ook sociale onrust, uiteindelijk opstanden en oorlog. De eeuwenoude desastreuze keerzijde van een communistisch systeem waarover Auken oreert.

“My biggest concern is all the people who do not live in our city. Those we lost on the way. Those who decided that it became too much, all this technology. Those who felt obsolete and useless when robots and AI took over big parts of our jobs. Those who got upset with the political system and turned against it. They live different kind of lives outside of the city. Some have formed little self-supplying communities. Others just stayed in the empty and abandoned houses in small 19th century villages.”

Auken spreekt over mensen die zich niet willen aansluiten bij het vooropgestelde (s)linkse narratief als ‘grootste punt van zorg’ en dient er dus alles aan gedaan te worden om elk afwijkend geluid in de kiem te smoren. Een tactiek die heden duidelijk zichtbaar wordt toegepast in media, politiek en op social media. Toch wordt er blijkbaar rekening mee gehouden dat dit niet geheel zal lukken en een parallelle samenleving ontstaat.

“Once in a while I get annoyed about the fact that I have no real privacy. Nowhere I can go and not be registered. I know that, somewhere, everything I do, think and dream of is recorded. I just hope that nobody will use it against me.”

Dat mensen zich terecht zorgen maken over hun privacy bij het opgedrongen narratief wordt hier bevestigd door Auken: niets, maar dan ook niets meer privé in de beoogde toekomst. De Nederlandse overheid helpt alvast een handje mee door stapsgewijs wettelijk te regelen dat uw privacy wordt opgeheven. Zo mogen onder het mom van de bestrijding van zeldzame fraudegevallen straks bij wet ruim 17 miljoen medische dossiers worden ingekeken.

Oud in een ‘nieuw’ jasje

De digitale kioskformule ‘Blendle’ gevuld met ‘mainstream’ (DPG Media)bladen en kranten is niet zo bijzonder, maar is wel essentieel voor het voortbestaan van oude mediabedrijven en daarmee het in stand houden van oude machtsstructuren. Als er geen gelikte marketingcampagne rond Blendle was gevoerd, doordat mainstream media als de NOS en Forbes zorgen voor naamsbekendheid c.q. gratis reclame, was de kans klein dat deze digitale kiosk, maar ook ’De Correspondent’ ooit een succes waren geworden. Door teruglopende advertentie-inkomsten en daling van vaste abonnee’s, door onder andere groeiende klantenontevredenheid, hadden mediabedrijven er alle baat bij om dit tot een succesformule te smeden. Alsook is fuseren, met DPG media als voorbeeld, voor bestaansrecht een must als een bepaald vooropgesteld wereldbeeld aan de (potentiële) lezers wereldwijd dient te worden verkocht in plaats van journalistiek. Als het merendeel van de media in een en dezelfde handen zijn, wordt de kans veel geringer om failliet te gaan, zelfs bij wanprestaties. Het enige wat je dan nog nodig hebt is een aantal loopjongens die eruit zien alsof ze net de puberteit zijn ontgroeit, zoals Blankesteijn en Klöpping die Blende als ‘Nieuwe media’, wat deze laatste ook studeerde, op de kaart zetten met behulp van de NOS-en en Forbes-en van deze wereld en vele consumenten slikken de oude media vermomd in een nieuw jasje als zoete koek. Zolang het beoogde narratief wordt verkocht, is de toekomst geborgd en stroomt het geld binnen:

“Donderdag werd bekend dat Blendle opnieuw geld heeft opgehaald bij investeerders. Het Japanse mediaconcern Nikkei, eigenaar van de Financial Times, en het Amsterdamse fonds INKEF Capital trekken de portemonnee. Om welk bedrag het gaat, is niet bekendgemaakt.

Eerder haalde Blendle 3 miljoen euro op bij The New York Times en de Duitse mediareus Axel Springer.”

Belangen

Dit heeft niks te maken met goed ondernemerschap, maar gewoonweg met het naar de mond praten van investeerders die er alle baat bij hebben dat de wereldbevolking het door hun vooropgestelde wereldbeeld volgt. Dezelfde Klöpping eveneens die als aasgier de ‘online fittie’ tussen viroloog Marc Van Ranst en Willem Engel uitmelkte en daarvoor via crowdfunding 25.000 euro ophaalde. Dat is geen ludieke actie zoals Business Insider beweert, maar puberale aanstelleritis. De clash tussen beide mannen was al tenenkrommend genoeg.

Toen er in Vrij Nederland een kritisch artikel verscheen over DPG Media die het medialandschap zou verschralen als grootste dagbladuitgever van Nederland, was het ook Klöpping die zich samen met Ernst-Jan Pfauth, de derde invloedrijke 30-er in 2016 volgens Forbes, in hun wekelijkse podcast lieten lenen om in de bres te springen voor DPG. Samen richtten Klöpping en Blankesteijn ook het initiatief ‘Universiteit van Nederland‘ op waarbij ze met specifieke inhoud, mediabereik en geld gesteund werden door meerdere partners. Laat je lenen voor het verkopen van een bepaalde inhoud, talent hoef je niet te hebben, en je kan met amper inspanning slapend rijk worden als zogenaamd ‘invloedrijke’. Zo heeft het (s)linkse narratief onderwijs en media in haar binnenzak.

Rob Wijnberg is de oprichter van De Correspondent en volgens Max Pam eveneens een van de redders van het ‘politieke midden’. Bij nader onderzoek lijkt echter De Correspondent ook slechts oude media in een nieuw jasje die het beoogde narratief dient te propaganderen. Op 30 september 2013 wordt het nieuws- en mediaplatform opgericht. Op 29 november van dat jaar schrijft Rob Wijnberg dat het platform 450.000 euro tegemoet kan zien van Stichting Democratie en Media (SDM). In 2018 richtten Pfauth en Wijnberg ook ‘The Correspondent’ op waarvoor ze tevens 600.000 euro ontvangen van SDM naast geld uit Amerikaanse fondsen.

Afhankelijkheid

Geld in ruil voor een ‘prioriteitsaandeel’ c.q. invloed voor SDM:

“Judith Brandsma, de penningmeester van SDM, zegt daarover: ‘Het feit dat De Correspondent al 24.000 leden achter zich heeft weten te scharen, maakt dat dit initiatief perfect bij ons past: ze bedrijven onafhankelijke journalistiek en hun doelstelling om leden in staat te stellen hun kennis en expertise te delen, dient niet alleen onze M van Media, maar ook onze D van Democratie.’

Voor haar steun krijgt SDM ook een zogenoemd ‘prioriteitsaandeel’ van vijf procent in De Correspondent om de principes – op basis waarvan zij de steun verleent – achter het platform te bewaken, waaronder: het waarborgen van de redactionele onafhankelijkheid, het behouden van het advertentievrije karakter van het platform en de bescherming tegen winstmaximalisatie (De Correspondent heeft een winstplafond van 5 procent van de omzet).”

Hoe kan je als nieuws- en mediaplatform als De Correspondent dan nog honderd procent garant staan voor een kwalitatief onafhankelijk mediaproduct? SDM schrijft in 2019 in haar jaarverslag:

“SDM is een onafhankelijke stichting met eigen vermogen. Het grootste deel hiervan is geïnvesteerd in mediabedrijven, namelijk De Persgroep Nederland, De Correspondent en The Correspondent. In geen van de gevallen is het percentage aandelen doorslaggevend. In De Persgroep Nederland, De Correspondent en The Correspondent heeft SDM naast preferente aandelen een prioriteitsaandeel, waarmee de onafhankelijkheid en identiteit van de titels worden bewaakt. Bij de vastlegging van de governance is verder bepaald dat SDM een van de leden van de raad van commissarissen van De Persgroep Nederland voordraagt. Het overige deel van het vermogen van SDM was in 2019 duurzaam belegd bij IBS Capital Allies en ABN AMRO MeesPierson. Met de kapitaalopbrengsten uit deze beleggingen investeert SDM in initiatieven die haar doelstellingen bevorderen. Daarnaast heeft SDM een deel van het vermogen geïnvesteerd in impact notes via Oikocredit, het European Fund for Southeast Europe, het Green for Growth Fund en het Global Climate Partnership Fund.”

Communisme vermomd als basisinkomen

SDM had in 2019 bijna 160 miljoen euro op de balans staan. Onder De Persgroep Nederland vallen onder andere De Volkskrant, Trouw en Het Parool. Is De Correspondent slechts een oud medium in een nieuw jasje om de abonnees die teleurgesteld zijn in de oude mainstream media alsnog via een omweg te behouden? Is het juist de bedoeling dat enkel het jasje is vernieuwd, maar het oude narratief alsnog ingelepeld moet worden bij de lezer? De journalist ‘Vooruitgang’ bij De Correspondent is Rutger Bregman. De man die in 2019 het in scene gezette ‘taxes, taxes, taxes…’ ‘durfde’ te roepen op het WEF Davos podium. U denkt toch niet dat er maar enigszins één spreker wordt toegelaten op de jaarlijkse Davos conferentie zonder dat hij eerst uitgebreid gescreend is? U denkt toch niet dat bij toeval Bregmans ‘taxes’ uitspraak media-aandacht kreeg van The Guardian en andere ‘mainstream media’ over de wereld? Dit gebeurt alleen als het een bepaald belang dient. En dat belang is niet dat de rijken meer belastingen gaan betalen zoals Bregman claimt toe op te roepen, maar juist dat de wereldbevolking gewillig een universeel basisinkomen accepteert gekoppeld aan een digitaal ‘social credit’ systeem. Zo blijkt Bregman inderdaad al een jaar voor zijn optreden in Davos, in 2018, enkele bijdragen te hebben geschreven voor het WEF die daarover gaan: ‘Don’t believe in a universal basic income? This is why it would work, and how we can pay for it‘ en ‘A growing number of people think their job is useless. Time to rethink the meaning of work‘. ‘De meeste mensen deugen’, schreef hij in 2019. Dat is ook wel zo, maar of hij een van hen is, is maar de vraag. Hij lijkt eerder in de categorie van ‘deugneus’ te vallen. Vervolgens ging onder andere de DPG propaganda machine draaien en verkocht hij zijn boek als zoete broodjes. En de consument geloofde dat hij een bewuste keuze maakte toen hij het boek kocht. Bregman liep zelfs al met zijn communistische basisinkomen in 2016 te leuren op universitaire podia, zoals de TU Delft. En daar kom je Joris Luyendijk, van de ‘club van het politieke midden’ ook tegen met zijn online uiteenzetting over het mondiale bancaire systeem ‘Dit kan niet waar zijn’, waarbij ook daar weer het basisinkomen oppopt. Eveneens geeft The Guardian ook meermaals podium aan Luyendijk en het WEF.

Journalistieke vernieling

Dit lijken eerder parasitaire opportunisten die belangen dienen van de rijksten in de wereld in plaats van succesvolle mensen. Mogelijk onbewust!? Misschien… maar ook misschien wel helemaal niet. Luyendijk claimde: “De Correspondent is hét laboratorium voor journalistieke vernieuwing.” Daar valt veel op af te dingen als je even op het digitale De Correspondent platform rondstruint. Tegenmacht met betrekking tot politiek waarop een groeiende groep mensen niet zit te wachten, zoals klimaatbeleid, coronabeleid, identiteitspolitiek, communisme 2.0, inperking grondrechten en dergelijke is er niet te vinden. Integendeel, Bregman wil u graag laten geloven dat geld gratis uit de lucht komt vallen en het leven prachtig is als je levenslang in yogahouding in het gras gaat zitten onder de blote hemel. Ook SDM claimt te staan voor een ‘sterke, integere democratische rechtsstaat’ en ‘onafhankelijke, kritische media’. Vervolgens laat deze stichting zich ook lenen voor het ondersteunen van initiatieven tegen moslimdiscriminatie door de ‘Open Society Foundation’ van George Soros. Op zich niks mis mee, tenminste als Soros zich niet zou inlaten met het ondersteunen van de Moslimbroeders, waarin hij zogenaamd een lange staat van dienst heeft. Oud-journalist Carel Brendel haalt op zijn mediaplatform nog meer opmerkelijke zaken aan omtrent bedenkelijke subsidieverstrekking door SDM die strijdig lijkt met de door haarzelf vooropgestelde doelstellingen.

Modewoorden

In 2019 steunde SDM ook onder andere online magazine OneWorld die alle modewoorden van klimaat, schone energie, sekse, gender tot discriminatie laat langskomen en podium geeft aan Asha ten Broeke die er als columnist in de Volkskrant niet voor terugdeinst om op te roepen tot terrorisme: “De klimaatbeweging kan baat hebben bij een militante vleugel, die ver blijft van geweld tegen mensen, maar geweld tegen dingen niet schuwt.” Dat klinkt niet als iemand die de democratie aanhangt als de wereld niet in overeenstemming is met haar eigen wereldbeeld. Op basis van haar column ‘Onbeperkt CO2 uitstoten is wettelijk toegestaan, en pijplijn opblazen niet: zo diep zitten we in de puree’ blijkt eveneens dat ze zonder last van enige kennis het klimaatnarratief nawauwelt en daardoor ook onnadenkend gelooft dat windmolens, zonnepanelen, elektrische auto’s en kinderen massaal als slaven blootstellen aan giftige stoffen in kobaltmijnen ons gaat redden van die zogenaamde klimaat armageddon over 10 jaar. Als je weet dat deze roepende apocalypselitairen het komende decennium en vele decennia daarna er rustig op los zullen blijven leven, ga je je tevens afvragen of Ten Broeke zelfs bij haar opleidingen psychologie en communicatiewetenschappen heeft opgelet. Het enige wat je over haar kan zeggen is dat ze zich dankbaar laat lenen voor het verkopen van het beoogde narratief van de slinksen onder de mensheid. Ieder weldenkend mens wenst haar een betekenisvoller leven toe dan dat.

Dat alles over een stichting als SDM die vanuit de overheid is aangemerkt als ‘Algemeen nut beogende instelling’ waardoor zij gebruik mag maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenkingen en de energiebelasting.

Extreemlinks verkopen als ‘politieke midden’

Voor Bregman staat ‘communisme’ gelijk aan ‘common sense’. Is hij er zich bewust van dat hij in de kaarten van rijken speelt ten behoeve van gekwalificeerd personeel voor een schamel loon in de vorm van een basisinkomen of speelt hij bewust het spel mee? Waarbij Luyendijk ook heil ziet in een basisinkomen vanwege de bancaire systeemcrisis? Wijnberg geeft er graag podium aan. De natte droom van een extreemlinkse GroenLinks politicus als Jesse Klaver. Op een geheime locatie bespraken de mannen hoe ze hun extreemlinkse gedachten konden verkopen als ‘politieke midden’ aan de Nederlandse bevolking. Een nieuw klimaatverdienmodel verpakt als klimaaturgentie; een basisinkomen vermomt als hogere belastingen voor de elite, uiteraard enkel op papier; een woonverplichting voor het tegengaan van huisjesmelkers, uiteraard ook niet van toepassing op de prins Bernard-en van deze wereld; een vleestaks enkel voor het plebs, zodat de rijken der aarde ongestoord reetjes kunnen loslaten op hun onrechtmatig verkregen jachtvelden om af te schieten; stedelijke ophokplicht en een CO2-budget per persoon. Heeft u uw budget opgereden naar uw werk, kan u die maand uw huis verwarmen, warm eten, een warme douche en vlees eten vergeten. Gepropagandeerd door de Volkskrant, mede mogelijk gemaakt door de gelden van SDM. En om dat alles meetbaar te maken en monitoren wordt fors ingezet op digitalisatie en artificiële intelligentie, zodat u geen enkel greintje privacy meer overhoudt, zoals ook Ida Auken schreef in haar artikel voor het WEF. Ondertussen laven de rijken zich lachend en genoegzaam verder aan de, door henzelf tot ‘duurzaam’ uitgeroepen subsidiestromen, die zo versneld vloeien van arm naar rijk, alle decadentie overstijgend.

Ongefundeerd zondvloedverhaal

Ook weerpresentator Gerrit Hiemstra lijkt zich graag te verwarmen aan ongefundeerde klimaatangstporno. Hij tweette: “Van de sterfgevallen door hitte in Nederland kan al 31% worden toegeschreven aan #klimaatverandering. Dat komt neer op bijna 250 sterfgevallen per jaar.” Die 31 procent sterfte is best lastig te realiseren in een land waar het verkoopaandeel van airco’s jaarlijks groeit en met name ouderen het geld hebben om er één aan te schaffen of in een omgeving vertoeven waar airco’s aanwezig zijn. Maar ook dit soort getallen kan je alleen tevoorschijn toveren met modellen en dan kom je uiteraard niet op 30 maar zelfs 31 procent uit.

Urgenda-man Jan Rotmans, waarvan zijn Twitterfeed één groot zondvloedverhaal is op basis waarvan het lijkt dat morgen de wereld vergaat, vindt dat het noodzakelijk kwaad is dat Nederland koploper klimaatrechtszaken is. De noodzaak kan je wel weglaten, maar dat de Nationale Postcodeloterij maar al te graag dit soort maatschappelijk disruptieve ‘activisten’ subsidieert moge duidelijk zijn. Gedupeerden in de toeslagenaffaire of het Groningse aardbevingsdossier hoeven niet op hulp van deze loterij te rekenen. Verder blijkt Rotmans ook graag te willen dat mensen stoppen met vlees eten en deinst er daarbij niet voor terug om een correlatie met Covid-19 te leggen. Dat ‘plantaardige eters’ echter gezonder lijken te zijn dan ‘vleeseters’ komt doordat de eerste groep over de gehele lijn vaak bewustere keuzes maakt en dus niet omdat hij sec planten eet. Iemand die dezelfde bewuste keuzes (bijvoorbeeld zoveel mogelijk vermijden van bewerkt voedsel) maakt en daarbij ook bijvoorbeeld vis eet is minstens even gezond, mogelijk zelfs gezonder, omdat bijvoorbeeld vitamine B12 en omega vetzuren een must zijn om gezond te blijven. Dat bewijzen de bewoners van het Japanse Okinawa, waar vele krasse 100-jarigen leven die wel degelijk ook dierlijk voedsel eten:

“Op het menu natuurlijk ook tofu en zeeproducten: vis, inktvis, schelpdieren, zeewier en uiteraard ook groene thee. Men eet er weinig vlees, behalve varkensvlees”.

Mensen als vleeseters c.q. carnivoren bestempelen, zoals Rotmans doet, is daarbij misplaatste stigmatisering, gezien mensen alleseters c.q. omnivoren zijn.

Zelfs Rotmans zou na verspijkeren ter waarde van 100.000 euro zijn woning niet eens aardgasvrij krijgen, maar blijft angstverhalen van ‘honger’ door ‘klimaatverandering’ verspreiden om mensen financieel kaal te plukken, zodat de meerderheid doodgaat als er iets waar zou zijn van deze modelmatig gecreëerde klimaatverandering. En anders probeert Bill Gates wel om die honger te ensceneren door steeds meer landbouwgrond op te kopen om vervolgens geprinte schimmels als voedsel te trachten te verkopen!? Ook Nederland doet een flinke duit in het zakje door Nederlandse boeren te demoniseren ten gunste van megastallen, maar ten koste van de mondiale voedselproductie. Diezelfde klimaatapocalyps die elke keer in de media weer een paar jaar opschuift als de publieke opinie nog niet murw genoeg gepropagandeerd lijkt te zijn om zich ongefundeerd financieel te laten uitkleden. Rotmans is geen specialist op het gebied van klimaat en milieu, maar is als toegepast wiskundige gepromoveerd op het in elkaar knutselen van een model waarna hij onder andere is gaan werken voor de Verenigde Naties (VN):

“Na zijn studie toegepaste wiskunde aan de TU Delft, startte hij in 1986 bij het RIVM zijn promotieonderzoek, en promoveerde in 1990 op het IMAGE model van klimaatverandering. In 1992 werd Rotmans de jongste hoogleraar van Nederland, aan de Universiteit van Maastricht. Van 1995 tot 1997 werkte hij bij de Verenigde Naties in New York.”

Dezelfde VN die de niet-duurzame ‘Sustainable Development Goals’ aan de wereldbevolking probeert te slijten. Dit wereldwijde klimaatangstbeleid brengt zo ongelooflijk veel schade toe dat zo meteen het gehele milieuwerkveld haar geloofwaardigheid compleet kwijt is, waardoor mensen geheel niets meer willen doen aan échte milieuproblemen die er wel degelijk zijn. Het modelmatige klimaat-, biodiversiteits- en stikstofbeleid dat (mondiaal) gevoerd wordt, sloopt in sneltreinvaart alle milieubescherming en draagvlak daarvoor. Dát is de daadwerkelijke ‘ecocide’ die plaatsvindt en die Jesse Klaver ook nog loopt toe te juichen als weer eens een activistische rechter, zonder enige kennis van milieu- en klimaatzaken, een uitspraak doet juist ten koste van de planeet aarde.

Activisme bedreigt journalistiek

Jan Rotmans is hoogleraar ‘transitiekunde’ en heeft er in dat opzicht alle baat bij dat de huidige economie wordt getransformeerd tot een nieuw economisch model. Zonder ‘transitie’ c.q. verandering heeft hij geen bestaansrecht en moet hij iets anders gaan bedenken om zijn geld mee te verdienen. Ondertussen geeft alweer de Volkskrant podium aan de nieuwe ANP eigenaar, Chris Oomen, die eveneens niet gehinderd lijkt door enige kennis en ook op de ‘propagandaverspreidingstoer’ gaat. Het komt erop neer dat hij het ANP heeft gekocht, omdat hij niet wil dat journalisten informatie verspreiden waarmee hij het niet eens is.

Zo is het een ‘feit’ dat het winters RS-virus nu in de zomer de kop opsteekt:

“Kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties Louis Bont van het UMC Utrecht bestudeert het virus al 25 jaar. Hij zegt tegen de Telegraaf en RTL Nieuws: “Sinds het wegblijven van de jaarlijkse epidemie afgelopen winter waren we op onze hoede. Het bleef weg door de social distancing van de coronamaatregelen. Iedereen maakt het RS-virus meerdere keren door en dat maakt dat er een soort kudde-immuniteit is, maar die afweer is door corona niet onderhouden. Daardoor hebben we nu een uitgestelde epidemie.””

Dat meer kinderen mogelijk hierdoor risico lopen op ernstige complicaties boeit Oomen mogelijk niet. Want iedereen die een coronavaccin weigert zet hij feitenvrij weg als antivaxxer, ondanks deze corona‘vaccins’ geheel niet te vergelijken zijn met het standaard Rijksvaccinatieprogramma. Dus vindt hij mogelijk ook dat kinderen maar geïnjecteerd moeten worden met deze gentherapeutische substantie waarvan de langetermijneffecten onbekend zijn? De kinderen die narcolepsie kregen na vaccinatie voor Mexicaanse griep interesseert hem niet? Als hij maar kan geloven in zijn schijnveiligheid, omdat hij als 71-jarige babyboomer zich blijkbaar niet bewust is van het feit dat cijfers van het CBS aantonen dat sinds 2015 de sterfte door vergrijzing van de bevolking gestaag oploopt omdat de babyboomers in groten getale hun gemiddelde levensverwachting van 72 jaar hebben bereikt en de kans dus vele malen groter is dat hij gewoonweg sterft aan ouderdom dan het coronavirus met een mondiale IFR van 0,15 procent.

Dit lijkt wel georganiseerde misdaad van de bovenste plank gericht tegen de algehele mensheid, waarin het amper nog mogelijk is een levensvatbaar bestaan te leiden als je van dit opgedrongen communistische gedachtegoed wilt afwijken. Of je Thierry Baudet nu leuk vindt of niet, het al dan niet eens bent met de politieke standpunten van Forum voor Democratie, hij ageert er tijdens het formatiedebat van 23 juni jl. terecht tegen. De partijen VVD, D66, CDA, CU, PvdA en GroenLinks, die hooguit nog in naam van elkaar verschillen, zijn allen dezelfde lui die u willen reduceren tot ‘kiloknaller’ in een stedelijke megastal. Bewust gecreëerde migratie, gender-, identiteitspolitiek en wokeness zijn er niet om mensenrechten te garanderen, maar uw gezonde zelfbeeld af te breken, zodat u accepteert dat u tot ‘kiloknaller’ bent gecategoriseerd. Het formatiespel is één groot theater om demissionair alles te maken en op ondemocratische wijze door te regeren. Evenals dat Geert Wilders terecht opmerkt dat onafhankelijke rechters en media zijn zoals het zoeken naar een speld in een hooiberg. Door deze zogenaamd ‘onafhankelijken’ worden nuchtere, gezonde mensen, inclusief de wel onafhankelijke journalisten, op links, midden en rechts geframed tot extreemrechts en extreem’(s)linksen’ naar voren geschoven als ‘politieke midden’. Zowel in bedrijfsleven, NGO’s als overheid heeft extreem(s)links in stilte de macht naar zich toegetrokken om nu in versneld tempo de mens, zijn rechten en privacy, de samenleving, het leefmilieu en klimaat af te breken. Is waar we nu op afstevenen de toekomst die u wilt nalaten aan kinderen en toekomstige generaties?

Manipulatie 2.0 als ‘nieuwe leiderschap’

Ze bespeelden uw gevoel, om u, uw gezin, familie, vrienden en alles wat u lief hebt te ondermijnen… Sigrid Kaag somt tijdens het formatiedebat in rap tempo alle ‘woorden’ op waarbij u afgelopen decennia onbewust is aangeleerd dat deze u moeten moveren: recht doen aan uw stem, aan de slag, verschillen overbruggen, kansen, duurzame economie, oprechte, gelijke, inclusieve, rechtsstaat, racisme, discriminatie, Europa, inhoud, politieke doorbraak, we doen dit voor het land en voor niemand anders. En dat zegt ze allemaal in 46 seconden terwijl geen enkel woord gemeend is. U wordt bespeeld, al heel lang… wanneer claimt u het ‘politieke midden’ terug dat ú altijd voor ogen had? Wees op uw hoede als u ‘nieuwe media’ omarmt als ‘nieuw’. Mogelijk is het slechts ‘oud’ in een nieuw jasje. U zou er tenslotte toch ook alles aan doen om uw macht te behouden die u heeft!? Of bent u een van de weinigen die het morele kompas voorop stelt? U oogst wat u zaait: een samenleving met een moreel kompas, bestaat enkel bij de gratie van mensen die het morele kompas in alles voorop stellen. Wat let u?

… Terwijl ook genoeg professionals in de klimaat- en milieubusiness, zich laten misbruiken als onwetende ‘useful idiots’, dankzij de structurele klimaatliturgieën die al lange tijd door politiek en media op mensen worden losgelaten, bouwt China nog een steenkoolcentrale tegen het einde der tijden in 2030 en swingt de brandstofprijs aan de pomp de pan uit. Na de wereldwijde lockdowns zou je juist verwachten dat olievoorraden ruim voorradig zijn. Mogelijk komt de stijgende olieprijs doordat kleinere olieboeren het niet hebben gered door de coronamaatregelen, waardoor OPEC landen hun positie en monopolie inclusief vrijhaven voor prijsafspraken konden versterken? Maar onderschat ook niet de brandstofaccijnzen die het hoogst zijn in Nederland binnen Europa en die elk jaar nog weer worden geïndexeerd. De gewone mens steeds verder geknecht tot geldezel van de (s)linksen. Geweldig toch zo’n wereld waarin landen geleid worden door mensen die prijzen torenhoog laten rijzen zodat u niets meer overhoudt om u te beschermen tegen de door hen in het leven geroepen 2030 klimaatapocalyps!? Zo bombastisch mooi dat nieuwe leiderschap!? En toen zei alsmaar een steeds groter groeiend deel van de bevolking… en nu oprutten.

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com