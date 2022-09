Wie heeft er gelogen in het The Voice-schandaal?

INGEZONDEN – Ze behoren misschien niet tot de grootste Nederlandse YouTubers, maar ze hebben zeker veel bekendheid gekregen. We hebben het over het YouTube-kanaal BOOS met Tim Hofman als presentator. Eerder dit jaar hebben zij een aflevering gemaakt over The Voice of Holland. Deze aflevering is meer dan 10 miljoen keer gekeken. Hierdoor stijgt dit kanaal enorm in de lijst met grootste Nederlandse YouTubers. Een tweede aflevering volgt daarom ook.

Wat is er gebeurd?

BOOS is een YouTube-kanaal dat zich richt op mensen die een probleem hebben met iemand. Denk bijvoorbeeld aan mensen die zijn opgelicht door bedrijven. Ook The Voice is een van de partijen waar men BOOS op is. Voor wie het even niet heeft meegekregen, het volgende is er gebeurd: tijdens de opnames van The Voice zijn er een aantal vrouwen geweest die te maken hebben gehad met seksueel overschrijdend gedrag. Dit gedrag kwam (voor zover dat nu duidelijk is) vanuit coaches en van bandlid Jeroen Rietbergen.

Tim Hofman heeft samen met de mensen achter het BOOS-kanaal uitgezocht wat er precies is gebeurd en hoeveel mensen er slachtoffer zijn geworden van dit seksueel overschrijdend gedrag. Hierbij heeft hij verschillende vermeende slachtoffers geïnterviewd. Ook heeft hij met John de Mol gesproken. Deze heeft medegedeeld dat hij niet af wist van meerdere gevallen van seksueel overschrijdende gedrag. En bij het ene geval waarvan hij wél op de hoogte was, zegt hij meteen te hebben gehandeld. Achteraf liet De Mol weten dat hij ook bereid was om in de toekomst nieuwe vragen te beantwoorden. Maar toen kwam aflevering twee…

De nieuwe aflevering

Je behoort niet tot de grootste Nederlandse YouTubers als je niet verder inspeelt op het verhaal dat je het meeste succes heeft gebracht. Maar er is ook daadwerkelijk een goede reden om een tweede aflevering te maken. Veel dingen lijken namelijk niet te kloppen. De Mol beweerde in de eerste aflevering namelijk dat hij niet afwist van meerdere gevallen van grensoverschrijdende gedrag. En daar stelt Hofman nu vragen bij. Er is namelijk eerder een onderzoek ingesteld nadat een werkneemster zelf aan had gegeven dat er sprake zou zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat onderzoek is opgemaakt in een rapport dat ook aan De Mol zou zijn overhandigd.

Het zou volgens BOOS zo kunnen zijn dat het betreffende rapport niet helemaal correct is of dat informatie hieruit is achtergehouden voor De Mol. Maar het programma komt ook met een scenario waarin De Mol eventueel zou liegen. In de aflevering is in ieder geval te zien dat niemand Hofman te woord wil staan, zowel de mensen die de informatie aan De Mol hadden (moeten) door(ge)geven als De Mol zelf. En dat terwijl De Mol nog zo zei dat hij Hofman nog een keer te woord zou willen staan.

Reden genoeg voor een derde aflevering wat ons betreft. Er is nog genoeg uit te zoeken over de vermeende leugens achter The Voice. En dan stijgt BOOS waarschijnlijk ook nog eens verder in de lijst van grootste Nederlandse YouTubers. Een win-win als je het ons vraagt.

Foto: philm1310/Pixabay