COLUMN – In deze wekelijkse column schrijft huiscolumnist Ronny Lammers over afvallen, talkshows en troetelgevangenen.

Een vage bekende zei laatst bij de bakker dat ik wat “forser” was geworden. Dat klopte. Ik had op 1 januari al geconstateerd dat bepaalde lichaamsdelen onder m’n buik volkomen onzichtbaar waren. Ooit was ik lid van een sportschool maar alleen omdat de koffie daar zo lekker was.

Ik begon de workout dus thuis met de Burpee. Je hurkt en gaat naar een plankhouding, maakt een push-up en komt via een hurkzit en een sprong omhoog weer overeind. Bij de tweede plankhouding hoorde ik iets kraken. De dokter constateerde houtrot. ‘s Avonds kreeg ik plankenkoorts. Mijn leven is nu een en al plank. Ik zie eruit als een plank. Loop als een plank. Strijk op een plank. En haal de tv van de plank. Want de talkshows zijn allang niet meer van de bovenste plank.

We hebben last van eczeemtrekkende deug-tv. Een opgeklopte oorlog tussen felle Eef van RTL 4 en het stelletje bij elkaar geraapte duonono’s van de talkshow Op1. Met Tijs en Giovanca als een echte Duo Penotti. Het gaat over de kijkcijfers, de chemie en de gasten aan tafel. Niets blijft ons bespaart. Agressieve Angela de Jong schrijft televisie-columns. Daarin rept ze over de enorme ego’s in medialand. Maar stiekem heeft ze zelf een ego zo groot als Hilversum. Nou is Angela zeker niet het snelste konijn in het bos. Dan sterf je vaak een vroege dood. Meid ga lekker stukjes schrijven en hou tenminste de schijn op van onpartijdigheid.

Uit onderzoek van de universiteiten van Leiden en Tilburg blijkt dat agressie in gevangenissen afneemt als de gedetineerden wat privileges krijgen. Mijn hemel. Alsof de Nederlandse bajes de hel op aarde is. Vergeleken met een wegrestaurant langs de A4 staat het huis van bewaring gelijk aan het Hilton hotel. De troetelgevangenen moesten zelf boodschappen bestellen en eten maken. Een soort ‘Heel Holland Bakt’ in de nor. Waarschijnlijk taarten bakken met een vijl erin.

Ook kregen ze een telefoon in de cel en werden de bezoekruimten gezelliger ingedeeld. Verder ontvingen de gevangenen toegangspasjes voor hun eigen cel. Manmanman zo kun je Nederland ook zien als een gevangenis. Je krijgt een huisje, moet zelf koken en van je vrouw de cipier krijg je af en toe wat zakgeld.

Heeft iemand al onderzocht of de agressie ook afneemt als je de bajesklanten fysiek en mentaal breekt met een dagelijkse 8 uur durende workout. Misschien moeten we ze eens onderwerpen aan de Burpee. Ik heb er niet voor gestudeerd. Maar barst van de plankerige praktijkervaring. En die zogenaamde wetenschappers met hun onderzoekjes slaan ook deze keer de plank weer volledig mis.

Foto: Ronny Lammers