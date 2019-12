COLUMN – Je kunt tegenwoordig geen mening meer verkondigen of de medemens reageert zuur.

Ronny Lammers

Als ik schrijf dat Geert Wilders al vijftien jaar wordt bewaakt tegen op wraak beluste allochtone koppensnellers, zijn er altijd zuurpruimen die vinden dat hij er zelf om heeft gevraagd. En roem ik Marco Kroon om zijn moed, roepen er helden op sokken dat ie een plassende kikker is met een zwaaiende piemel. Jammer. Zoveel ridders hebben we niet in dit laffe land. En Floris is er ook al niet meer.

Nederland leidt aan verzuring. Gekkies zitten anoniem achter de laptop en zeiken op iedereen die anders denkt. Alsof hun waarheid de enige is die telt. Scholieren maken intussen WhatsApp onveilig. Daar delen ze stoere filmpjes over nazipropaganda, wraakporno en onthoofdingen. Hoe smeriger hoe beter. De jeugd heeft de toekomst zeggen we hoopvol. Tot je wordt neergestoken door een kind van elf. Dan ben je pas echt zuur.

Mag je nog wel voor je mening uitkomen in onze bananenmonarchie. Als je op de foto gaat met Zwarte Piet heb je meteen ruzie met Glennis Grace. Nou, berg je dan maar. Ik had voor haar zo gehoopt op een carrière in Amerika. Lekker heel ver weg.

Dat er weinig wordt gelachen vindt ook Thierry Baudet: “We zijn onze humor verloren. Onze samenleving verzuurt door immigratie, linkse zelfhaat en oikofobie (De angst voor het eigene).” Dus daarom rijdt Thierry in een 12 cilinder Jaguar. Das voor hem een grote blij. Ietsepietsie milieu verzurend. Maar zolang prins Bril nog een Grand Prix op Zandvoort organiseert valt het allemaal best mee.

In Nederland moet Kerstfeest opeens ‘Winterfeest’ heten. Dit speciaal voor de ongelovige en neutrale toeschouwer. Op zo’n manier kom je natuurlijk nooit in de hemel. Die gooien hierboven onmiddellijk de deur dicht. Wat is er mis om de geboorte van Jezus te vieren. Kerken lopen leeg, Douglas loopt binnen. Van wierook naar Chanel. De (heilige) geest is uit de fles. Gevlucht voor de parfum. De liefde gaat met Kerstmis niet alleen door de maag maar ook door de neus.

Kerst is het feest van vrede, hoop en verdraagzaamheid. Maar dit lijkt z’n inhoud al te verliezen bij het aanschuiven aan de feesttafel. De vrede en verdraagzaamheid gelden blijkbaar niet voor de dieren. Tijdens de kerstdagen worden naar schatting 2.7 miljoen dieren gegeten. Over broeikasgasuitstoot gesproken. Kun je nog beter vol gas wegscheuren in je Jaguar.

We maken met z’n allen een einde aan dit jaar. Met 70 miljoen aan bommen en granaten en overal angstige honden en katten. Met ziekenhuizen vol blinde ogen en afgeknalde vingers. En vuurwerktuig waarvan je hoopt dat die zichzelf afschieten in een baan om de aarde. Een ding is zeker. Het leven schrijft zichzelf. Hopelijk komt na het zure een zoet 2020.

Mooie dagen en tot 5 januari!

Foto: RyanMcGuire/Pixabay