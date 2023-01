Glasvezelcampagne in Pekela voor supersnel internet en scherpe tv

PEKELA – DELTA Netwerk start het nieuwe jaar goed met een glasvezelcampagne in de gemeente Pekela.

Als 20% van de inwoners van Boven Pekela, Nieuwe Pekela en Oude Pekela vóór 1 maart 2023 een abonnement afsluit, wordt er glasvezel aangelegd. Deze inwoners krijgen dan een glasvezelaansluiting in huis en bovendien betalen zij geen aansluitkosten ter waarde van €650,-. Via het glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk zijn de diensten van meerdere landelijke top 10 telecomaanbieders beschikbaar zoals DELTA, Freedom en Caiway. Ook zijn er mooie zakelijke oplossingen en voordelige combinatie mogelijkheden met mobiele telefonie.

‘Hét netwerk van de toekomst’

“Tegenwoordig is goed en snel internet een basisbehoefte”, aldus projectleider Saba Eshaq. “We doen inmiddels zoveel via internet: thuiswerken, leren, streamen, interactief TV kijken, gamen en zorg op afstand. We zien daarbij ook dat mensen meer keuzevrijheid willen naast de bestaande netwerken. Daarom ben ik blij dat we nu, na een aantal succesvolle campagnes in andere gebieden in Groningen, ook de inwoners van de Pekela’s de mogelijkheid kunnen bieden om zich aan te melden voor hét netwerk van de toekomst.”

(Online) informatieavonden

Om inwoners zo goed mogelijk te informeren over glasvezel, de kosten, voorwaarden en de aanleg van glasvezel, organiseert DELTA Netwerk informatieavonden. Inloop is vanaf 19.00 uur, waarna vervolgens om 19.30 uur een presentatie start. Hierna is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Deze informatieavonden vinden plaats op:

Maandag 16 januari bij MFC De Binding, Sportlaan 4 in Oude Pekela

Dinsdag 17 januari bij Dorpshuis De Riggel, Noordercolonie 13 in Boven Pekela

Donderdag 26 januari bij Sporthal De Spil, Beukenlaan 1 in Nieuwe Pekela

Ook is er een online een informatieavond. Op dinsdag 31 januari vanaf 19.30 uur kan iedereen deze eenvoudig volgen via een computer, tablet of telefoon. Meer informatie hierover of aanmelden voor deze informatieavond kan via deltanetwerk.nl. Inwoners kunnen binnenkort terecht bij het Glasvezel Informatiepunt in Winkelcentrum De Helling in Oude Pekela. Meer informatie is ook beschikbaar via deltanetwerk.nl/pekela.

Over DELTA Netwerk

DELTA Netwerk richt zich op de aanleg van glasvezel in nieuwe gebieden en is onderdeel van DELTA Fiber, een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Het netwerk van DELTA Fiber bereikt inmiddels meer dan 1 miljoen huishoudens en bedrijven en groeit met 8.000 glasvezelaansluitingen per week. De ambitie is om zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven toegang te bieden tot een snelle internetverbinding en te groeien naar 2 miljoen aansluitingen in 2025. DELTA Fiber is eigendom van de investeringsmaatschappijen EQT en Stonepeak en er werken ruim 1.200 medewerkers. Onder de merken DELTA en Caiway levert het bedrijf internet met gigabitsnelheden, interactieve tv en vaste en mobiele telefonie.

Foto: DELTA Netwerk