Kinderen uit Pekela versieren bruggen in het kader van vrijheid

PEKELA – De afgelopen weken hebben kinderen van basisschool St. Willibrordus en kinderen van het Dollard College kunstwerken gemaakt in het kader van de viering van 75 (+1) jaar vrijheid Groningen. Deze kunstwerken zijn onder leiding van lokale kunstenaars door kinderen gemaakt en vervolgens gedrukt op spandoeken. De spandoeken worden deze week aan verschillende bruggen opgehangen. Vorig jaar hebben kinderen van basisschool Theo Thijssen ook deelgenomen aan dit project. Door corona werd het project toen vroegtijdig stopgezet.

Het project is onderdeel van het provinciaal programma 75 + 1 jaar Vrijheid Groningen, waarvan De Verhalen van Groningen de projectleider is, in nauwe samenwerking met het KultuurLoket. De Verhalen van Groningen heeft per gemeente iconische oorlogsverhalen geselecteerd om op artistieke wijze te verbeelden. Deze iconische oorlogsverhalen zijn terug te lezen op de website Groningen4045.nl. Samen met het Oranje Bevrijdings Comité Pekela is er voor gekozen om de Pekelder oorlogsverhalen te verbeelden op spandoeken voor aan de bruggen in Pekela.

Spandoeken op bruggen

Er is samenwerking gezocht met scholen uit Pekela en met lokale kunstenaars Anneke Duit, Nienke Siegers en Lilian Zielstra. Laatstgenoemde is dichteres mét Pekelder roots, en heeft op basis van het oorlogsverhaal ‘Nieuwe Pekela al bevrijd voor de bevrijding’ een gedicht geschreven dat in acht zinnen verspreid over acht bruggen in zowel Oude Pekela als Nieuwe Pekela te lezen is. Even leek het er op dat het project niet meer door zou kunnen gaan vanwege corona. Gelukkig zagen een aantal scholen van Pekela nog mogelijkheden om het project te kunnen voortzetten.

Een blijvende herinnering

De spandoeken worden deze week opgehangen door Werklab Pekela en blijven enkele weken hangen. Daarna worden ze door Andrée van den Berg van Atelier der Dingen uit Oude Pekela verwerkt tot zitzakken en bankjes voor de scholen die hebben deelgenomen aan het project. Op deze manier krijgen de scholen een blijvende herinnering en wordt er bijgedragen aan afvalvermindering door hergebruik van de materialen. Het project is mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, vfonds, De Verhalen van Groningen en stichting Pandeon.

Foto: Cirkell