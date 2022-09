Pekela Duurzaam levert een zonnedak in Pekela op

PEKELA – Pekela heeft er een zonnedak bij die de komende 16 jaar door de lokale energiecoöperatie wordt beheerd en geëxploiteerd. Op dit dak liggen 264 zonnepanelen.

Leden van de coöperatie kunnen meedoen aan dit project door participaties te kopen. Coöperatieve Vereniging Pekela Duurzaam huurt het dak van de dak eigenaar in Nieuwe Pekela. Extra aantrekkelijke bijkomstigheid is dat de dak eigenaar circa 2.100 m2 asbest heeft gesaneerd alvorens het zonnedak te laten plaatsen. Inwoners in de omgeving die deelnemen profiteren van een rentevergoeding van 4,0% door de aanschaf van participaties. Het zonnedaktraject is ondersteund door Buurkracht.

Pekela Duurzaam op de jaarmarkt

Op zaterdag 10 september is Pekela Duurzaam de gehele dag aanwezig op de jaarmarkt in Oude Pekela. De stand staat in de buurt van Feico Clockstraat 100. U kunt hier de gehele dag informatie krijgen en meepraten over de projecten van Pekela Duurzaam zoals het genoemde zonnedak en het Pekela Zonnepark. Ook is hier meer informatie over energie, tarieven en besparingen. Kom met ons praten!

Levensmiddelen én energie van de boer

Met het recent opgeleverde zonnedaktraject staat de teller bij Buurkracht inmiddels op 125 gerealiseerde zonnedaktrajecten in samenwerking met lokale energiecoöperaties. Overeenkomstig is het lokale karakter dat steeds centraal staat. “Mensen willen weten waar iets vandaan komt en kopen daarom hun producten en levensmiddelen meer en meer vaker lokaal. Waarom dan ook niet je energie?” aldus Klaas Bijlsma, projectbegeleider bij Buurkracht. Wij helpen de lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken, zoals dit zonnedak van Pekela Duurzaam. Buurkracht fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren.

Schone energie en financieel voordeel

Zonnedaken bieden tal van voordelen. Sowieso leveren ze schone energie op, zodat er minder een beroep hoeft te worden gedaan op grijze energie. Leden van de coöperatie, iedereen kan lid worden van een coöperatie, die een stukje zonnedak kopen, ontvangen daarnaast een rentevergoeding en de coöperatie profiteert veelal van de SCE-subsidie. “Daarnaast zoeken we altijd naar innovatieve oplossingen die nóg meer resultaat opleveren. De asbestverwijdering op het dak in Nieuwe Pekela is hier een voorbeeld van. Behalve dat het dak zonne-energie oplevert voor de nabije omgeving, is de omgeving ook veiliger geworden doordat er minder asbest aanwezig is”, zegt Klaas Bijlsma.

Meedoen?

Bij mogelijke vervolgprojecten van de coöperatie is nog ruimte om deel te nemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Coöperatieve Vereniging Pekela Duurzaam via info@pekeladuurzaam.nl. Bij deelname word je lid van de coöperatie, schaf je participaties aan en ontvang je vervolgens 15 jaar een jaarlijkse rentevergoeding voor je deelname.

Over Stichting Buurkracht

Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Zo helpen wij ook lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen. Meer dan 600 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Buurkracht zoekt daarnaast ook altijd naar innovatieve oplossingen die nog meer resultaat opleveren. SamenZONderAsbest, waarbij asbest van omvangrijke daken wordt verwijderd en zonnepanelen voor in de plaats komen en waar de directe omgeving geniet van de opbrengst, is hier een voorbeeld van.

Foto: Stichting Buurkracht