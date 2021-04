AEGEE Groningen organiseert The Social Storm

GRONINGEN – Dit jaar organiseert AEGEE-Groningen voor het eerst een conferentie en wat is er passender als onderwerp dan sociale media en politiek activisme?

“Sociale media en politiek activisme gaan tegenwoordig hand in hand. In het afgelopen jaar is dat steeds duidelijker geworden met bijvoorbeeld de rellen na het begin van de avondklok hier in Nederland of de bestorming van het Capitool in Amerika. De ideeën en evenementen om dat te organiseren zijn verspreid en georganiseerd via social media. Hoe werkt dit precies en wat zijn de gevolgen hiervan?”

“Omdat we een antwoord willen hebben op deze actuele onderwerpen hebben we besloten om een conferentie te organiseren met allerlei experts op het gebied van media en politiek zoals Bellingcat, Tineke Strik en Henriëtte Hoogervorst. Zij zullen er zijn om interessante colleges en praktische workshops te geven en om uw vragen te beantwoorden. Als u daar meer over wilt weten, neem dan een kijkje op de website aegeegroningenconference.eu en neem op 31.04. en 01.05. deel aan de conferentie via Zoom.”

Foto: AEGEE