Detleff Mellies nieuwe lijsttrekker 100% Groningen

GRONINGEN – Op de algemene ledenvergadering van 24 juni 2021 hebben de leden van 100% Groningen gekozen voor Detleff Mellies als lijsttrekker voor de lokale politieke partij. Daarmee trapt de partij ook af met de werving van kandidaten voor de verkiezingen in 2022.

De 32 jaar jonge Mellies is zeker geen nieuwkomer in de lokale politiek. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft hij met zijn vader Lokaal Betrokken opgericht in Stadskanaal, waar ze samen een zware campagne op touw hebben gezet.

Tijd voor herstel was er daarna bijna niet. Deels door toeval, maar zeker ook door de gastvrijheid van 100% Groningen belandde hij opnieuw in een intense gemeenteraadscampagne, dit keer voor de herindelingsverkiezingen in Groningen. “Bij 100% Groningen vond ik meteen een bevlogen club die niet bang was om nieuwe dingen te proberen. Ik mocht meteen meedenken en meewerken aan de politieke inhoud, waardoor ik alleen maar gemotiveerder werd om zelf ook in de arena te stappen”.

Al tijdens de campagne werd de betrokkenheid van Mellies omgezet naar een dienstverband als fractiemedewerker. Al vrij snel kreeg hij daarna ook de functie als woordvoerder op vlakken als Financiën en Duurzaamheid. Volgens Mellies kwam hiermee ook een behoorlijke realiteitsklap. “Pas wanneer je écht in de stukken duikt en knopen door moet hakken, dan zie je dat de politieke kleur die je denkt te hebben niet altijd wijst op de beste oplossing. Vooral op lokaal niveau gaat het om oplossingen zoeken en inwoners daarbij betrekken. Daar komt bijna geen linkse of rechtse ideologie bij kijken. Een goed idee is gewoon een goed idee, laat partijpolitiek dan mooi achterwege.”

Volgens Mellies hebben lokale partijen een belangrijke rol in de politiek. “Ik heb misschien nog wel de stevigste debatten gevoerd in de eigen fractiekamer, waar we bijna altijd wel hetzelfde doel hebben maar verschillende opvattingen hebben over hoe we daar moeten komen. Juist het feit dat je niet in een soort echokamer zit, maar ontzettend veel moet afstemmen voordat je tot een oordeel komt, zorgt ervoor dat je geslepen voor de dag komt in de raad. We komen er iedere keer weer wijzer uit, en dat zou ik in de raad ook meer willen zien.”

Voor de verkiezingen zijn er nog veel besluiten die moeten worden gemaakt. Intussen loopt de politiek ook onverminderd verder. Tot aan de verkiezingen zal Mellies vooral met de leden gaan werken aan het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Tot die tijd zal 100% Groningen sterk vertegenwoordigd blijven worden door Yaneth Menger en Hans Moerkerk.

Foto: 100% Groningen