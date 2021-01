Europese Partij Volt verkiesbaar in Groningen

GRONINGEN – Europese partij Volt heeft, als eerste van de nieuw ingeschreven partijen, in alle twintig Nederlandse kiesdistricten het vereiste aantal ondersteuningsverklaringen gehaald en mag nu in heel Nederland deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. In totaal werden in drie weken al meer dan 1000 handtekeningen verzameld.

Om mee te mogen doen aan de verkiezingen moet elke nieuwe politieke partij aantonen dat zij door voldoende burgers wordt gesteund. Daarom moeten per kieskring ondersteuningsverklaringen verzameld worden. In elk van de 20 kieskringen waar ten minste 30 ondersteuningsverklaringen verzameld zijn, komt de partij op het stembiljet. Inmiddels heeft Volt er in alle 20 kieskringen genoeg bemachtigd. Dit betekent dat op 17 maart ook in Groningen op de nieuwe Europese partij gestemd kan worden. Naar aanleiding hiervan geeft lijsttrekker Laurens Dassen antwoord op een aantal veelgestelde vragen:

Wat voegt Volt toe aan de Nederlandse politiek?

“Als eerste en enige politieke partij is Volt actief in alle landen van Europa. Dit is van belang omdat er steeds meer op ons af komt dat niet meer nationaal te beheersen is. Met 450 miljoen Europeanen kunnen we sneller veel meer bereiken op het gebied van klimaat, cyberveiligheid, criminaliteit, vluchtelingenopvang, welvaartsverdeling en de macht van de grote technologiebedrijven. Daarom wil Volt in alle landen met één visie in de politiek meepraten. Dus ook in de Tweede Kamer.”

Welke mensen voelen zich aangetrokken tot Volt?

“Volt is pas een paar jaar geleden opgericht, maar heeft nu al in alle EU-landen vestigingen. Heel veel jonge mensen voelen zich aangetrokken, juist omdat Volt over grenzen heen denkt, doet en contacten heeft. Ook ouderen die willen dat hun kinderen en kleinkinderen dezelfde kansen krijgen als zij zelf hebben gehad. De meeste andere partijen stammen uit de vorige eeuw, waarin nationale politiek de toon zette. Volt is de unieke kans om dit te overstijgen en het Europees op te zetten.”

Wat wil Volt in Nederland?

“Volt brengt een nieuw positief geluid in de politiek. We willen afrekenen met het nationalisme en populisme en inzetten op betere kansen voor jongeren en starters. We maken ons hard voor een klimaatneutraal Nederland in 2040, gratis onderwijs en innovatie en digitalisering. We investeren dus in de toekomst.”

Maakt Volt kans op zetels?

“Bij de Europese verkiezingen in 2019 haalde Volt in Nederland 2 procent van de stemmen. Dat staat gelijk aan drie Tweede Kamerzetels. Ons doel in maart is om dat te overtreffen. De meer dan 1000 mensen die een ondersteuningsverklaring voor Volt hebben getekend zijn in ieder geval een mooie voorbode voor 17 maart.”

Volt is in 2017 opgericht als eerste Europese partij en staat voor een nieuwe politiek, die afrekent met sociale ongelijkheid, klimaatverandering en populisme. Met meer dan 30.000 leden verspreid over heel Europa zoekt Volt naar Europese oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd. Met een progressief, duurzaam en sociaal programma doet de partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Voor het programma en nog veel meer, zie www.stemvolt.nl.

Foto: Laurens Dassen/Volt