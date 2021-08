GroenLinks en Dwars helpen Oldenburgse Groenen in Campagne

GRONINGEN – Een groep van elf campaigners van de afdeling Groningen van GroenLinks en van de politieke jongerenorganisatie DWARS gaat op zaterdag 28 augustus naar Hamburg om daar de Duitse zusterpartij Die Grünen te helpen bij de verkiezingsstrijd voor de gemeenteraad en het burgemeesterschap van Oldenburg en voor de landelijke verkiezingen voor de Bondsdag.

In de Duitse deelstaat Nedersaksen worden op 12 september verkiezingen gehouden voor de gemeenteraden en in sommige steden ook voor het burgemeesterschap, zoals ik Oldenburg. De zusterpartij van GroenLinks in die stad, Bündnis 90/Die Grünen maakt een serieuze kans om de grootste partij te worden in de ‘Stadtrat’. Voor de partijloze kandidaat Daniël Fuhrhop die met steun van de Oldenburgse groenen voor het burgemeesterschap gaat, lijkt deelname aan de tweede ronde heel kansrijk. In de tweede ronde, op 26 september zou hij wel eens de verrassing van de verkiezingen kunnen worden. Op diezelfde dag stemt ook heel Duitsland in de Bondsdagverkiezingen. Die Grünen scoren momenteel hoog in de opiniepeilingen met lijsttrekker en kanselierskandidaat Annalena Baerbock en topkandidaat Robert Habeck.

De groep GroenLinksers en Dwarsers vertrek zaterdagochtend vanaf het Hoofdstation naar Oldenburg en komt zaterdagavond laat weer terug in Groningen.

Eerder in februari 2020 hielp GroenLinks Groningen ook de Groene zusterpartij in stadstaat Hamburg bij hun campagne. Die partij verdubbelde toen haar aantal zetels en haalde meer dan 25% van de stemmen. GroenLinks is in Europa net als Bündnis 90/Die Grünen aangesloten bij de Europese Groenen. Groningen en Oldenburg zijn al jarenlang zustersteden en de Oldenburgse Grünen en de Groningse GroenLinks-afdeling onderhouden al jarenlang vriendschappelijke banden.

Foto: GroenLinks Groningen