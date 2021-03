Kandidaat Kamerlid fietst 1000 km en bezoekt duurzame initiatieven Groningen

GRONINGEN – Kandidaat Kamerlid Marieke van Duijn (PvdA) bezoekt Groningen tijdens 1000 km lange fietstocht.

Om in tijden van corona toch de regio in te kunnen om de mensen te ontmoeten, is de nr. 38 op de lijst van de PvdA op de fiets gesprongen en elke provincie doorgefietst. Van Duijn is langsgegaan bij vrijwilligersinitiatieven en mensen die zich inzetten voor een duurzame, gezonde en sociale leefomgeving en wil graag de verhalen uit de streek horen.

De Groene 1000

De Groene 1000 – een tocht van twaalf dagen door heel Nederland – werd zaterdag 6 maart afgesloten met 1122 km op de teller. Onderweg werden groene initiatieven bezocht. Van Duijn ontmoette in deze verkiezingstijd veel betrokken mensen die zich inzetten voor hun medemens en leefomgeving. Ze vroeg ook de mensen een videoboodschap in te spreken zodat ze die weer kon doorgeven aan de volgende, wat een leuk verbindend effect geeft.

Bezoek aan 14 groene innovaties

In Groningen fietste Marieke naar de Zernike campus en werd daar warm ontvangen door Piet Zijlstra en Dieke Sloots. Piet vertelde over de groene innovaties op de klimaatproeftuin bij BuildinG. Er werd gesproken over de inzet van studenten van de Hanzehogeschool bij onderzoek naar toepassingen m.b.t. klimaatverandering. Ondanks Corona proberen ze zoveel mogelijk door te gaan met onderzoek, omdat deze innovaties urgent nodig zijn vanwege klimaatverandering. Van Duijn zag waterbergende wegen en de ‘Waterwall’ om het regenwater goed te benutten in tijden van droogte. En nog veel meer plannen met isolatie, energie en CO2 kwamen langs in deze proeftuin. Ook zijn er bewonersinitiatieven welkom net als de mogelijkheid voor vrijwilligers om hier te kijken en inspiratie op te doen voor de buurt en eigen tuin.

Van Duijn: “Het is bij elk initiatief weer geweldig om te zien dat zoveel mensen hun steentje bijdragen aan een gezonde, duurzame en sociale leefomgeving in hun buurt. Ook het optimisme waarmee dit gebeurt, ondanks deze moeilijke tijd is mooi. Belangrijk dat overheden waar nodig dit ondersteunen, zodat het kan blijven bestaan!”

Uitgenodigd in de Tweede Kamer

Als Van Duijn verkozen wordt dan zijn de betrokkenen in elk geval van harte welkom om bij haar langs te komen in de Tweede Kamer. En ook al is die kans klein -want op plek 38 zal dat waarschijnlijk met voorkeursstemmen moeten gebeuren-, het zou wel heel gaaf zijn als meer betrokkenen hun stem kunnen laten horen in Den Haag. 2021 is immers niet alleen het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen, maar vooral het jaar van de ‘vrijwillige inzet’.

Foto: Marieke van Duijn