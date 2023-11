Mislukte moordaanslag op Thierry Baudet in Groningse kroeg (video)

GRONINGEN – Thierry Baudet, partijleider van Forum voor Democratie (FvD), lijkt tijdens een campagnebijeenkomst in Groningen vanavond ontsnapt te zijn aan een moordaanslag.

Samen met andere prominente leden hield Baudet een campagnebijeenkomst in een stampvolle kroeg aan het Gedempte Zuiderdiep in het centrum van Groningen. De sfeer was gemoedelijk, maar net voordat Baudet het café wilde verlaten werd hij door een van de aanwezigen aangevallen met een bierfles. Op slowmotion beelden is te zien dat de verdachte een stekende beweging maakt naar de keel van Baudet. Maar de politicus draaide het hoofd en de bierfles bleef intact, waardoor Baudet lijkt te zijn ontsnapt aan een moordaanslag.

Baudet naar UMCG, verdachte aangehouden

De FvD-voorman werd geraakt op zijn hoofd en naast zijn oog, tegen de rand van zijn slaap, en is overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) waar hij door een traumachirurg is behandeld. Ook een beveiliger raakte gewond aan zijn gezicht. De politie heeft direct een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een minderjarige scholier van het Wessel Gansfort College, aldus bronnen. Het is de tweede keer in korte tijd dat Baudet is aangevallen. De partijleider zou na Groningen ook Zwolle bezoeken, maar dat is vanwege de situatie niet doorgegaan.

Video

Filmpje van de aanslag op Thierry pic.twitter.com/lwXYvt8W76 — Visionair des Vaderlands (@KWinkelaar) November 20, 2023

Foto: Visionair des Vaderlands/X