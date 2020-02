Opgestapte SP’er Maarten Kluit noemt Baudet opnieuw Nazi

HOOGEZAND – Maarten Kluit, voormalig fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen, noemt Thierry Baudet wederom een ‘Nazi’.

Kluit raakte enkele dagen geleden in opspraak toen hij de partijleider van Forum voor Democratie op Twitter een Nazi noemde. In de eerste instantie wilde Kluit geen excuses maken, maar uiteindelijk nam hij zijn woorden terug en stapte hij als gevolg van de ontstane commotie op als fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen.

Nu Kluit afscheid heeft genomen van de SP, noemt hij Baudet in zijn biografie op Twitter opnieuw een Nazi. Dit maal niet meer als SP-raadslid, maar op persoonlijke titel. ‘Noemde Baudet een nazi. Doet dat nog steeds’, zo viel er te lezen. Inmiddels heeft Kluit de beschrijving aangepast naar ‘Ik noem Baudet geen nazi: ik constateer een feit.’

Foto: Chasalin/Twitter