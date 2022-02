Politieke programma en start crowdfunding Teunis Dokter

GRONINGEN – Teunis Dokter publiceert het verkiezingsprogramma Streven naar geluk vanwege de aanwas in het aantal lezers van zijn campagnewebsite.

Het verkiezingsprogramma van Dokter kent 9 hoofdstukken met daarin diverse thema’s. Onder het thema huisvesting valt bijvoorbeeld een éénmalige vrijstelling voor de OZB voor huiseigenaren in 2025, een nieuw progressief OZB tarief voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan 1,5 miljoen euro, het oplossen van de woningnood, druk op kernvoorzieningen verminderen, de bouw van een studentencampus op Zernike, het verduurzamen van woningen en de fiscaal-juridische situatie van woonbootbewoners. Maar er valt nog meer te lezen in het 50-pagina’s tellende programma.

Crowdfunding-campagne

Om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Groningen de kans te geven het verkiezingsprogramma te lezen is Dokter een crowdfunding-campagne begonnen. Het geld dat binnenkomt via de campagne wordt gebruikt voor een online campagne, met het doel zoveel mogelijk Groningers te informeren over de plannen in het verkiezingsprogramma.

‘Eindelijk iets nieuws te kiezen’

Volgens Dokter is dát de beste manier om bij te dragen aan de verkiezingscampagne: “Hoe meer mensen het verkiezingsprogramma lezen, hoe meer mensen zullen inzien dat er eindelijk iets nieuws in de stad Groningen te kiezen valt. Steun dus vooral de crowdfunding-campagne, want hoe meer mensen het programma lezen hoe groter de kans wordt dat het ook écht wordt uitgevoerd.”

Foto: Teunis Dokter