SP-fractievoorzitter Midden-Groningen noemt Baudet ‘nazi’

HOOGEZAND – Maarten Kluit, fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen, noemt Thierry Baudet op Twitter een ‘nazi’.

Volgens Kluit is de partijleider van Forum voor Democratie ‘de grootste bedreiging van de natiestaat’. Kluit plaatste zijn opmerking onder de bijnaam Linksgekkie Des Vaderlands als reactie op een tweet van Baudet over massa-immigratie. Tegenover RTV Noord laat Kuit weten dat hij achter zijn uitspraak blijft staan: “Het is een extreme mening, maar ik heb hier drie keer over nagedacht en ik blijf hier achter staan.”

Mond dicht Nazi! *JIJ* bent de grootste bedreiging van de natiestaat. — Linksgekkie des Vaderlands 🍅 🇳🇱 (@Chasalin) 25 januari 2020

Foto: Pixabay/Twitter