10 mei inloopavond over oplossingen verkeersknooppunt de Blauwe Roos

De provincie Groningen, gemeente Oldambt en Rijkswaterstaat organiseren dinsdag 10 mei een informatiebijeenkomst over verkeersknooppunt de Blauwe Roos in Winschoten. Belangstellenden zijn tussen 17.00 – 20.00 uur welkom in hotel-restaurant In den Stallen in Winschoten. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Foto: Syntera

Ontwerp

Projectteamleden van de provincie, gemeente en Rijkswaterstaat zijn tijdens de inloopbijeenkomst aanwezig om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven op het voorlopige ontwerp voor de aanpassingen aan de Blauwe Roos. Er zijn ook medewerkers van Groningen Bereikbaar aanwezig om te vertellen over de mogelijkheden van ‘slim reizen’ (zogenaamd mobiliteitsmanagement ) in en rondom Winschoten.

Bijeenkomst

De inloopbijeenkomst is dinsdag 10 mei van 17.00 tot 20.00 uur in hotel-restaurant In den Stallen (Oostereinde 10, 9672 TC Winschoten). Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Op de website van de provincie Groningen staat binnenkort meer informatie over het project.

Blauwe Roos

Verkeersknooppunt de Blauwe Roos ligt aan de A7 bij de op- en afritten naar Winschoten en Blauwestad. De Blauwe Roos is een belangrijk knooppunt voor het verkeer in deze omgeving. Rondom het verkeersknooppunt is het soms erg druk . Dit betekent dat er regelmatig in de middagspits en tijdens en na de brugopening een lange rij met (vracht)auto’s staat en het verkeer niet goed kan doorrijden. Om de situatie goed in beeld te krijgen, is er onderzoek gedaan naar het wegverkeer en het scheepvaartverkeer. De provincie Groningen heeft plannen om met enkele gerichte maatregelen de doorstroming van de rotonde de Blauwe Roos te verbeteren.

Vervolg

In het najaar van 2022 nemen Provinciale Staten een besluit over het ontwerp en de maatregelen bij de Blauwe Roos. De planning is om eind 2023 met de werkzaamheden te starten.

Foto: Provincie Groningen