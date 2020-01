100 miljoen euro voor de beste ideeën van Groningen

GRONINGEN – Nationaal Programma Groningen stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor de beste ideeën voor de provincie Groningen.

Hoe zie jij onze provincie in 2040? Laat jouw droom werkelijkheid worden en stuur je idee in via de website Toukomst.nl. Nationaal Programma Groningen stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor ideeën die een grote bijdrage leveren aan thema’s als leefbaarheid en economie in de provincie. Je kunt je idee tot halverwege maart insturen.

Nationaal Programma Groningen hoopt op de website Toukomst overladen te worden met ideeën voor de provincie. Directeur van Nationaal Programma Groningen Siem Jansen: “Hoe meer Groningers van zich laten horen, hoe beter de plannen worden. Wat vinden we met elkaar dat Groningen nodig heeft? Dáár zijn we naar op zoek.”

Foto: Marieke Kijk in de Vegte