1,2 miljoen voor onderzoek naar lever- en alvleesklierpleister

Polyganics en Syncom krijgen 1,2 miljoen subsidie voor onderzoek naar een lever- en alvleesklierpleister. Een groot deel van de subsidie komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Polyganics en Syncom

Het bedrijf Polyganics uit Groningen ontwikkelt een pleister waarmee complicaties na een lever- en alvleesklieroperatie mogelijk kunnen worden voorkomen. Het medische technologiebedrijf werkt hiervoor samen met het Groningse biotechbedrijf Syncom. Een prototype van de lever- en alvleesklierpleister is inmiddels beschikbaar. Nieuw onderzoek moet de werking, veiligheid en effectiviteit van de zelfklevende pleister aantonen bij mensen.

Lekkage

Lekkage van vocht na lever- en alvleesklieroperaties is een veelvoorkomende complicatie. Het is lastig te behandelen omdat gal- en alvleeskliersappen zo agressief zijn. De ontwikkelde pleister blijkt bestand te zijn tegen deze sappen. Of de pleister ook goed werkt bij het afdichten van operatiewonden zal moeten blijken uit het validatie-onderzoek, dat later dit jaar in meerdere Europese ziekenhuizen plaatsvindt.

Inspirerend voorbeeld

De subsidie van 1,2 miljoen euro is mede mogelijk gemaakt door de provincie en gemeente Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Een groot deel van de subsidie komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (provincie Groningen): “We zijn er trots op dat we innovatieve bedrijven kunnen ondersteunen die zorgen voor toekomstige investeringen in onze regio. Polyganics is een inspirerend bedrijf dat voortdurend nieuwe medische producten ontwikkelt en succesvol op de markt weet te brengen. Daarnaast biedt het bedrijf hoogwaardige werkgelegenheid.”

Groningen@Work

De subsidie van de provincie Groningen komt uit Groningen@Work, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Met dit programma stimuleert de provincie Groningen innovatie, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid bij het regionale bedrijfsleven.

Foto: Provincie Groningen