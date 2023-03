158 nieuwe elektrische bussen voor Groningen en Drenthe

Het OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz vervangen tussen 2024 en 2026 een groot deel van de

huidige bussen door elektrische uitstootvrije bussen. Op dit moment rijden er al 196 uitstootvrije

bussen, elektrisch en op waterstof. Met de vervanging van nog eens maximaal 158 HVO-dieselbussen

door elektrische bussen, rijdt straks bijna 90% van alle bussen in Groningen en Drenthe op schone

energie. Hiermee wordt een grote stap gezet op weg naar het behalen van de

duurzaamheidsambities: volledig uitstootvrij busvervoer in 2030.

Een belangrijke aanleiding voor de aanschaf van de nieuwe bussen is de stijgende brandstofprijs. Door

eerder over te stappen op meer uitstootvrije bussen kan de stijging van de brandstofkosten worden

opgevangen. Een oplossing met meerdere voordelen: prettig reizen in moderne en stille bussen, een

schonere leefomgeving door minder CO2-uitstoot in steden en dorpen en vervoerder Qbuzz kan de

buslijnen op een gezonde manier exploiteren.

Toekomst

De lagere exploitatiekosten van de nieuwe bussen helpen om de kosten voor het openbaar busvervoer

in de toekomst in de hand te houden. De bussen rijden bovendien door in de volgende concessie. De

vervanging van de bussen is daarom mogelijk zonder dat er extra geld voor wordt uitgetrokken.

Foto: Provincie Groningen