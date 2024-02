20 miljoen naar Groningen voor vernieuwing regiocentra

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken is blij met de deal voor de regiocentra: “We moeten het samen doen: Rijk, provincie en gemeenten. Ik ben ontzettend blij met deze Regio Deal. Hiermee krijgt de ontwikkeling in elf plaatsen een enorme boost, wat niet alleen een verbetering is voor het betreffende centrum maar ook voor het gebied daaromheen.”

Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Voor een klein land als Nederland zijn de verschillen tussen regio’s te groot. Terwijl het pas goed gaat met Nederland als het in iedere regio goed gaat. Daarom hebben we de Regiodeals in het leven geroepen. Daarmee maken we werk gelijke kansen op goed wonen, leven en werken, waar je ook woont. Van Groningen tot Limburg, met de 22 deals die vandaag zijn aangewezen kunnen regio’s aan de slag met die zaken die voor hen belangrijk zijn. Zoals onderwijs dat beter aansluit op de lokale arbeidsmarkt, een gezondere woonomgeving of betere bereikbaarheid.”

Masterplan Regiocentra

De provincie en Groningse gemeenten hebben samen vastgesteld dat de leefbaarheid in elf plaatsen die een regionale centrumfunctie hebben onder druk staat. Deze plaatsen zijn van groot belang voor de inwoners van Groningen voor de voorzieningen, om er te werken en te wonen. Daarom wordt de komende jaren geïnvesteerd om de betreffende regiocentra flink te verbeteren. Doel is het versterken van welvaart en welzijn.

De dorpen en steden waar het om gaat zijn Appingedam, Delfzijl, Bedum, Hoogezand-Sappemeer, Leek-Tolbert, Nieuwe Pekela, Stadskanaal-Musselkanaal, Ter Apel, Uithuizen, Veendam en Winschoten.

Afgelopen maandag werd een toekomstbeeld voor de regiocentra gepresenteerd. De betrokken gemeenten werken nu aan een verdere uitwerking. Met deze regiodeal is ook financiering beschikbaar voor de uitvoering van de plannen. De betrokken gemeenten en provincie Groningen financieren gezamenlijk ook € 20 miljoen in het plan, in totaal is het budget daarmee € 40 miljoen.

Regio Deals voor Oost-Groningen, stad Groningen en Het Hogeland

Daarnaast is er financiering toegezegd voor drie Regio Deals voor Oost-Groningen (€ 12,5 miljoen), de stad Groningen (€ 10 miljoen) en Het Hogeland (€ 12,1 miljoen). In Oost-Groningen gaat het om aanvulling op een eerdere Regiodeal uit 2020, waarbij wordt ingezet op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het stimuleren van een gezonde leefstijl en het versterken van de leefbaarheid in dorpen en wijken. In de stad Groningen wordt de bijdrage ingezet in de Noordelijke wijken. De Regio Deal Grensverleggend Noord geeft de broodnodige impuls om te streven naar de beste scholen in Noord, radicale gelijkwaardigheid in de wijken en een intensivering van de stratenaanpak. Met de Dorpendeal wil Het Hogeland inzetten op vitale dorpen via strategische dorpsplannen en een samenhangende aanpak in de dorpen.

Vijfde ronde Regio Deals

Het kabinet heeft in deze kabinetsperiode in totaal € 900 miljoen gereserveerd voor drie rondes Regio Deals (4e, 5e en 6e ronde). In deze deals werken Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. Het gaat nu om de vijfde ronde, waarvoor een bedrag van € 386,4 miljoen is gereserveerd.



Foto: Provincie Groningen