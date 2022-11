GRONINGEN – Om de avond extra feestelijk te maken wordt er op 24 november een kleine proeverij met o.a. de chocoladeletters verzorgd bij de Groningen Store. Dus was je altijd al benieuwd naar de Mosterd chocoladeletter, of wil je weten hoe de nieuwste ‘Kon Minder Bier’-chocoladeletter smaakt? Kom dan op 24 november naar de inpakavond in de Groningen Store.

Foto: Marketing Groningen