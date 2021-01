3x minder bezochte prachtregio’s voor een vakantie in Nederland

GRONINGEN – Komende zomer weer op vakantie in eigen land? Skip nou eens de drukke badplaatsen en overvolle Veluwe en zoek je heil in een van deze 3 minder bezochte regio’s in Nederland.

Het zit er dik in dat we ook in 2021 weer massaal de zomervakantie gaan vieren in eigen land. Met alle onzekerheden en maatregelen rond de coronasituatie zullen – net als in 2020 – veel Nederlanders weer hun heil zoeken in eigen land. Dat levert vast weer volle stranden op en drukte op de vele andere mooiste plekken in Nederland, zoals de Veluwe, Waddeneilanden en Zeeland. De meest geliefde campings aan zee in Nederland lopen nú al vol met reserveringen. Wie komende zomer vooral rust en natuur zoekt in eigen land, doet er goed aan een van déze regio’s te overwegen.

Groningen

Voor sommige randstedelingen klinkt Groningen het als het einde van de wereld, en dat voelt soms ook zo als je er bent. Zeker in het uiterste noordelijke deel, boven de stad Groningen, waan je je soms even echt vér buiten de bewoonde wereld. Het stuk vlakbij de Waddenkust, bij Pieterburen, Warffum en Baflo is een prachtig gedeelte met uitgestrekte weilanden en natuurlijk de Waddendijk en zee. Rij helemaal tot aan Café ’t Zielhoes in Noordpolderzijl, en je begrijpt wat we bedoelen! Wat een bijzondere plek ‘aan het einde van Nederland’!

De Achterhoek

Liefhebbers weten de rustige Achterhoek wel te vinden, maar echt massaal druk wordt het er nooit. Het soms zelfs ietwat glooiende landschap van de Achterhoek ontstond eeuwen als gevolg van het verschuiven van aardplaten, rivieren, landijs en zandstormen. De Achterhoek anno nu vormt een afwisselend gebied met weilanden, bos, kabbelende beekjes en houtwallen. Ook herbergt de Achterhoek vele leuke historische steden (zoals hanzesteden Zutphen en Doesburg!) en middeleeuwse kastelen. Maar het Achterhoekse platteland blijft toch de voornaamste aantrekkingskracht hebben: uitgestrekte weilanden, waar koeien nog de rust en ruimte hebben om lekker te grazen.

Twente

Twente is een karakteristieke regio in het oosten van Nederland. Overijssel en Twente worden vaak in één adem genoemd, maar Twente betreft echt alleen het zuidoostelijke deel van deze provincie. Het is een eigenzinnige streek met een geheel eigen accent en typische gebruiken (Brommers kiek’n!). De bekendste grotere plaatsen zijn Enschede, Almelo en Hengelo: die zijn niet perse heel mooi. Sfeervoller echter zijn de kleinere Twentse dorpen net buiten dit stedelijke gebied, zoals Ootmarsum, Delden, Enter en Tubbergen. In de bosrijke omgeving is enorm veel te doen! Campings en vakantieparken zijn er wel, maar vooral kleinschalig. Heerlijk!

Foto: DariuszSankowski/Pixabay