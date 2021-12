‘4 op de 10 Groningers wil minder snoepen in december’

PROVINCIE – Vier op de tien Groningers willen minder snoepen in aanloop naar én tijdens de feestdagen. Dat blijkt uit een flitspeiling van de VWS-campagne Fit op jouw manier. “Om fitter te worden, is minder snoepen een goed idee. Net als meer bewegen en tijd nemen voor ontspanning”, vertelt huisarts Tamara de Weijer. “Dat betekent trouwens niet dat je niets lekkers mag tussendoor.”

De helft van de Groningers gaat zijn best doen om december fitter door te komen. Toch vinden vier op de tien Groningers het lastig om ongezonde verleidingen te weerstaan, blijkt uit de flitspeiling. Ze kopen bijvoorbeeld regelmatig meer snoep en ongezonde snacks dan op hun boodschappenlijstje stond, zoals pepernoten en kerstkransjes.

“Heel begrijpelijk”, zegt huisarts Tamara de Weijer die een bekend voorstander van een gezonde leefstijl is. “Want het is een uitdaging om je niet te laten verleiden door al die lekkernijen die je in december tegenkomt. Mijn tip is om niet de hele maand te snoepen, maar dat te beperken tot de vier feestdagen. Dus Sinterklaas, Kerstmis en oud en nieuw. Dat zijn de dagen waarop je van al het lekkers kan genieten. Op de andere dagen doe je rustig aan.” En er zijn genoeg gezondere alternatieven voor pepernoten en kerstkransjes. De Weijer: “Een handje ongezouten noten is heerlijk én ook nog eens goed voor je hart en bloedvaten. Dat snoept veel lekkerder.”

5 tips om minder te snoepen in december

Wat je niet ziet, eet je niet

In december tref je op veel plekken snoep, koek en ander lekkers aan. Van chocoladeletters tot kerststollen en van pepernoten tot kerstkransjes. Vind je het lastig om ervan af te blijven? Zonder schaaltje lekkernijen in het zicht is ongemerkt snaaien een stuk moeilijker.

Kies voor gezonde tussendoortjes

Heb je lekkere trek? Snack dan gezonde tussendoortjes. Zoals een appel, een hand snacktomaatjes of worteltjes. Of vervang dat chocolaatje door een dadel. En wat denk je van de snoeppot vullen met ongezouten noten? Probeer het eens!

Drink voldoende water

Door genoeg water te drinken, heb je vaak minder trek. Handig als je minder wil snoepen. En het is nog gezond ook. Want ieder mens heeft dagelijks anderhalf tot twee liter water nodig. Vergeet je vaak om water te drinken? Zet dan een kan water op tafel, óók tijdens de etentjes in december. En met een schijfje citroen of een paar takjes munt maak je het feestelijk.

Maak een boodschappenlijstje

Nog even snel naar de winkel om een cadeautje te scoren, of omdat je iets voor het kerstdiner bent vergeten. December is een stressvolle maand. Zorg voor rust in je hoofd. Een boodschappenlijstje helpt daarbij. Schrijf op wat je nodig hebt en koop alleen wat op je lijstje staat. Zo voorkom je dat je toch met ongezonde snacks en snoep thuiskomt.

Doe na het eten boodschappen

Je hebt trek en gaat naar de supermarkt… grote kans dat je producten in je boodschappenmandje doet die je niet nodig hebt. Zoals chips en chocola. Doe daarom boodschappen nadat je gegeten hebt. Dat maakt het makkelijker om de verleidingen in de supermarkt te weerstaan.

Over de flitspeiling

De peiling is van 1 tot en met 7 oktober 2021 uitgevoerd door PanelWizard voor de campagne Fit op jouw manier in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aan het onderzoek namen 1.542 respondenten deel van 18 jaar en ouder. De flitspeiling is representatief naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding, regio en etniciteit.

Over de campagne

Een gezondere leefstijl ontwikkelen is belangrijk. Juist nu. De campagne’ Fit op jouw manier’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te laten zien en ervaren hoe je met eenvoudige stappen fitter kunt worden. De campagne is tot stand gekomen met hulp van onder andere het Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Voedingscentrum en het RIVM en wordt gesteund door organisaties zoals GGD-GHOR.

