4 redenen waarom de Groningse industrie zo wordt geroemd

PROVINCIE – Groningen staat om vele dingen bekend. Zo is er in vrijwel ieder huis een pot Groningse mosterd te vinden. Maar ook de Groningse industrie wordt inmiddels volop geroemd. Dit heeft met allerlei factoren te maken. Ben jij benieuwd wat ervoor heeft gezorgd dat de industrie in Groningen inmiddels over een uitstekende reputatie beschikt? Dan is het zeker geen slecht idee om deze blog door te lezen, want hier vind je het antwoord op deze brandende vraag.

Altijd voorbereid

De grootste reden waarom de Groningen industrie door vrijwel iedereen wordt geroemd, heeft te maken met dat men altijd voorbereid is. Daardoor zullen Groningse bedrijven niet snel verrast zijn. Dit zie je bijvoorbeeld terug in het feit dat ze via plekken als Altecparts.nl altijd reserveonderdelen ruim op tijd bestellen. Daardoor zal deze industrie nooit stilstaan bij bepaalde mankementen wanneer er een reserveonderdeel ontbreekt. Bovendien zijn de onderdelen die ze halen, zoals watertanks, ook van uitstekende kwaliteit. Het spreekwoord “een goede voorbereiding is het halve werk” zou dus zomaar vanuit Groningen zijn oorsprong kennen!

Zorg richting de werknemers

Een andere reden waarom de Groningse industrie zo wordt geroemd, is dat er veel zorg naar de werknemers toe is. Zo worden er cursussen aangeboden voor personeelsleden die willen leren en zich willen ontwikkelen in hun vak. Daarnaast staat de bedrijfscultuur ook erg in het teken van samenwerking en persoonlijk contact. Er wordt dan ook altijd rekening gehouden met menselijke factoren zoals duurzaamheid, wat bijdraagt aan de gemoedsrust van de personeelsleden.

Nadruk op lokale banden

Verder is het ook zo dat de Groningse industrie veel waarde hecht aan lokale banden. Zo worden er alleen maar bedrijven ingeschakeld die in en om Groningen gevestigd zijn als het mogelijk is. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met andere lokale bedrijven om kennis uit te wisselen. Dit zorgt ervoor dat de Groningen industrie over een netwerk beschikt waaruit veel voordeel te halen is.

Groningse betrouwbaarheid

Tot slot is er nog de Groningse betrouwbaarheid. Bedrijven in Groningen zijn erg betrouwbaar, wat ervoor zorgt dat bedrijven vanuit andere landen met hen samenwerken. Ook klanten uit andere delen van Nederland zijn meer dan bereid om met bedrijven uit Groningen samen te werken. Dit komt doordat zij weten dat ze een goede service en een professionele aanpak kunnen verwachten van deze bedrijven.

Het is duidelijk dat de Groningse industrie een uitstekende reputatie heeft verdiend. Dit komt door factoren zoals altijd voorbereid zijn, veel zorg naar werknemers toe hebben, de nadruk op lokale banden hebben en de betrouwbaarheid van bedrijven in Groningen. Deze waarden staan aan de basis van wat er wordt gedaan binnen de Groningse industrie en maken dit tot een unieke plek om te werken.

