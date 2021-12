7.5 miljoen van NPG voor bioplasticfabriek

DELFZIJL – Chemiebedrijf Avantium gaat een nieuwe bioplasticfabriek bouwen in chemiepark Delfzijl. Plastic wordt op dit moment vaak uit aardolie gemaakt. Avantium wil plastic uit plantaardige suikers produceren. Vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) is er € 7.500.000,- beschikbaar gesteld voor dit project. De nieuwe fabriek draagt bij aan de vergroening van onze chemie.

PEF

De fabriek gaat plantaardige suikers omzetten in een stof genaamd FDCA. Deze stof is een belangrijke bouwsteen voor PEF. PEF is een nieuw, plantaardig materiaal dat volledig recyclebaar is en PET zou kunnen vervangen. PET wordt op dit moment veel gebruikt voor het maken van plastic flessen.

Eerste fabriek

De voorbereidingen voor de bouw van de fabriek zijn in volle gang. Avantium verwacht eind 2023 klaar te zijn met de bouw. Het wordt de eerste fabriek ter wereld waar bioplastic op commerciële schaal geproduceerd wordt. Er wordt verwacht dat de fabriek 50 tot 60 arbeidsplaatsen oplevert.

Foto: Provincie Groningen