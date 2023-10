Aan de slag in de Groningse natuur tijdens de Natuurwerkdag

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november 2023 kunnen Groningers de handen uit de mouwen steken tijdens de Natuurwerkdag, het grootste vrijwilligersevenement in het groen. Landschapsbeheer Groningen organiseert deze buitenwerkdag.

Samen aan de slag

Help mee op een van de ruim 30 mooie locaties in de provincie Groningen. Alle klussen dragen bij aan landschapsbehoud- en herstel. Ontmoet nieuwe mensen en ga samen aan de slag om een bijdrage te leveren aan uw eigen groene omgeving. Kom bijvoorbeeld bomen planten in het Pagedal bij Stadskanaal, help mee in het onderhoud van de prachtige parktuin Oosterhouw in Leens of help met het snoeien van elzen rondom de boomgaard de Appelhof in Winsum.

Aanmelden

Op www.natuurwerkdag.nl staan alle groene klussen in de provincie waarvoor u zich kunt aanmelden. De meeste klussen vinden plaats op zaterdag 4 november. Vrijdag 3 november staat in het teken van de Natuurwerkdag junior. Op deze dag gaan basisscholen aan de slag in de natuur.

Startmoment op 4 november

Op zaterdag 4 november geeft gedeputeerde Henk Emmens het startschot van de Natuurwerkdag bij Activiteitencentrum Lauwersnest in Lauwersoog. Samen met de bestuurders van Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Groningen zaagt hij een doorgang open naar het huttenspeelbos, waarna de vrijwilligers aan de slag gaan met het opknappen van dit bos en de natuurspeelplaats.

Ga naar www.natuurwerkdag.nl en doe ook mee!

Foto: Provincie Groningen