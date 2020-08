Aangepast programma in provinciehuis tijdens Open Monumentendag

Het provinciehuis is dit jaar tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september tussen 10.00 uur en 17.00 uur geopend voor bezoekers maar met een aangepast programma. Vanwege het coronavirus kan maar een beperkt aantal personen in het gebouw terecht. Er is ruimte voor maximaal 140 bezoekers. Belangstellenden moeten vooraf reserveren via de landelijke website van Open Monumentendag.

Rondwandeling

Bezoekers kunnen rondlopen door de eeuwenoude vergaderzalen in het provinciehuis via een aangegeven looproute. Iedereen krijgt bij binnenkomst een folder met informatie over de geschiedenis en de bijzonderheden van het gebouw. De wandeling duurt ongeveer een half uur.

Aanmelden

Belangstellenden moeten zich van tevoren online aanmelden via de website van Open Monumentendag. Aanmelden is mogelijk totdat alle plekken gereserveerd zijn. Per half uur kunnen maximaal 10 personen tegelijk in het gebouw aanwezig zijn. Zo kunnen bezoekers 1,5 meter afstand houden.

Gratis toegankelijk

Open Monumentendag valt jaarlijks in het tweede weekend van september. Vele rijksmonumenten in het land zijn dan gratis toegankelijk voor het publiek.

Foto: Provincie Groningen