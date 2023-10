Aanleg laatste rotonde N361 gestart, weg twee weken afgesloten

De herinrichting van de provinciale weg N361 is bijna klaar. Op vrijdag 13 oktober start de aannemer met de aanleg van de laatste rotonde ter hoogte van de Borgweg-Garnwerderweg in Winsum. Door de werkzaamheden is dit kruispunt vanaf vrijdag 06.00 uur afgesloten. De omgeving is bereikbaar via de aangegeven omleidingsroutes. Als alles gaat volgens de planning en de weersomstandigheden gunstig zijn, zijn de werkzaamheden op 27 oktober 2023 gereed en is de weg weer toegankelijk.

Het kruispunt ter hoogte van de Borgweg-Garnwerderweg in Winsum is vanaf 13 oktober 06.00 uur volledig afgesloten. Verkeer met of van bestemming Winsum en Garnwerd wordt door Winsum omgeleid via verkeersborden. Het doorgaand verkeer dat Winsum alleen passeert wordt al eerder op verschillende manieren omgeleid. Tijdens de werkzaamheden is het kruispunt wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers via een tijdelijke doorgang.

Veiliger en overzichtelijker

Na de aanleg van de laatste rotonde is de herinrichting van de N361 gereed. De afgelopen tijd is het traject tussen Groningen en Lauwersoog stapsgewijs aangepakt. Zo is de weg veiliger en overzichtelijker geworden. De provincie werkt in het project samen met de gemeenten Het Hogeland en Groningen, het Openbaar Ministerie en politie Noord-Nederland.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden aan de N361 op onze website.



Foto: Provincie Groningen