Aanpak Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw

Japanse Duizendknoop

De Japanse duizendknoop, die door heel Nederland actief is, richt niet alleen schade aan andere planten, maar ook aan funderingen en rioleringen. De Japanse duizendknoop

heeft 1 tot 3 meter hoge, rechtopstaande stengels met roodbruine vlekken;

heeft kleine crème-witte, soms wit-roze, bloemen;

bloeit van juli tot en met september.

De provincie is sinds vorig jaar begonnen met een langdurige bestrijdingsmethode, waarbij elektrotechniek wordt ingezet. Deze methode, die de plant van stengel tot wortel elektrocuteert, zou uiteindelijk moeten leiden tot een reductie van 90% van de exoot.

Wat kunt u zelf doen?

Vermijd maaien, aangezien dit de verspreiding van plantenresten kan veroorzaken. In plaats daarvan kunt u de plant afknippen tot op de grond en dit wekelijks herhalen. Met deze methode raakt de plant uitgeput en komt deze na verloop van tijd minder snel terug. Let erop dat de plant niet in de composthoop of groene container belandt, maar in de grijze container. Meer tips over effectieve bestrijding van de Japanse duizendknoop zijn te vinden op de website van het NVWA.

Reuzenberenklauw

In Nederland bestaan twee soorten berenklauw. De ‘gewone’ en de reuzenberenklauw. De reuzenberenklauw is een invasieve exoot.

Deze plant:

kan twee tot drie meter hoog worden

is te herkennen aan de holle stengel met paarse vlekken en stevige haren.

heeft bladeren tot wel een meter lang die zijn scherp getand zijn met aan de onderzijde stevige haren.

bloeit vanaf half juni met witte bloemen.

Er is veel verwarring tussen de ‘gewone’ berenklauw en de reuzenberenklauw, echter is het verschil goed zichtbaar. De gewone berenklauw is veel kleiner en wordt niet langer dan 1,5 meter. Ook zijn de bladeren een stuk minder groot en bevat de stengel geen paarse vlekken.

Het is belangrijk om te voorkomen dat deze plant zich verspreidt door zaadvorming tegen te gaan. Als er reuzenberenklauw op uw grond groeit, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze zich niet verspreidt. Langs de N-wegen maait de provincie de reuzenberenklauw voordat de zaden gaan groeien om verspreiding te voorkomen.

Wat kunt u doen?

De beste manier om de verspreiding van de reuzenberenklauw tegen te gaan is door te maaien. Maar dit moet minstens vijf keer per groeiseizoen worden herhaald om te voorkomen dat de plant weer ondergrondse reserves kan aanleggen. Draag altijd beschermende kleding tijdens het werken met de Reuzenberenklauw, contact kan leiden tot brandwonden. De website van de NVWA geeft uitgebreide toelichting over de reuzenberenklauw.

Meer weten over invasieve exoten is te vinden op onze website.

Foto: Provincie Groningen