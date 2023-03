Aanpassing dijkweg voor bouwverkeer Dubbele Dijk

Deze zomer begint de aannemer met de aanleg van de getijdenduiker in de Dubbele Dijk bij Bierum. Het bouwverkeer rijdt in principe over de dijkweg om overlast voor omwonenden te voorkomen. Om het bouwmateriaal op de bouwlocatie te krijgen, moet de dijkweg op een aantal plekken verbreed worden. De werkzaamheden beginnen deze week en duren tot begin april. De dijkweg blijft gewoon bereikbaar voor fietsers en wandelaars. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat zij veilig de werkzaamheden kunnen passeren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Robert Wicker via r.a.wicker@provinciegroningen.nl of via telefoon: (050) 316 44 51.

Foto: Provincie Groningen