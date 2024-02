Advies voor mkb-ondernemers met bevingsschade

Ondernemers in het aardbevingsgebied die met hun bedrijfspand in een schade- of versterkingstraject zitten, krijgen vaak met veel verschillende organisaties te maken. Dat zijn bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator Groningen, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, de gemeente of de bank. Voor veel ondernemers is het lastig om daar een weg in te vinden, en te krijgen waar ze recht op hebben. Daarom heeft de provincie twee adviseurs aangesteld: de mkb-consulenten. Dat zijn Kees Douma en Garbrand van den Berg. Zij kunnen van A tot Z advies of begeleiding geven aan ondernemers.

Investeringen doen

“Vaak kunnen ondernemers bepaalde investeringen nog niet doen omdat hun pand versterkt moet worden”, vertelt Kees Douma. “Door investeringen uit te stellen kan het bedrijf zich niet verder ontwikkelen. Bij het afhandelen van de aardbevingsschade zijn veel partijen betrokken, die soms langs elkaar heen werken. Vaak hebben kleine ondernemers zelf geen tijd voor alle procedures met deze instanties. In overleg met de ondernemer kunnen wij dan bellen met een van de instanties om te bespreken waar het probleem zit en op zoek gaan naar een oplossing. We helpen niet alleen bij het administratieve proces maar ook in de bedrijfsvoering of persoonlijke keuzes.”

Sociaal

De onderwerpen die Douma en Van den Berg behandelen zijn heel verschillend. Dat kan gaan over verlies van inkomsten, subsidie-aanvragen, overleg over hoe nu verder, of het aanraden van de juiste deskundigen. “We zijn ook sociaal betrokken bij de ondernemer”, vertelt Douma. “Vaak is er tijdens een gesprek veel emotie. Soms verwijzen we dan door naar Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen.”

Deskundigenregeling

Als ondernemers speciale kennis nodig hebben, kunnen ze ook gebruikmaken van de deskundigenregeling. Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers die bepaalde kwesties willen laten uitzoeken, bijvoorbeeld door een taxateur, milieudeskundige of jurist.

Mkb-programma

De mkb-consulenten en deskundigenregeling zijn onderdeel van het Mkb-programma. In dit programma werken Rijk en regio samen. Het Rijk betaalt het programma.

Foto: Provincie Groningen