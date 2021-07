Af- en oprit A28 bij Haren drie weekenden dicht vanwege plaatsing faunaduiker

De afrit van de A28 bij Haren (richting Groningen) is afgesloten in het weekend van 9 tot en met 11 juli en van 30 juli tot en met 1 augustus. De oprit van de A28 (richting Assen) is dicht van 6 tot en met 8 augustus. Tijdens de weekendstremmingen wordt een faunaduiker onder de A28 aangelegd. Een faunaduiker is een soort tunnel voor kleine dieren, zoals de otter.

Werkzaamheden

De faunaduiker komt ten zuiden van Haren, ter hoogte van de afslag Haren en parkeerplaats De Witte Molen. Voor het plaatsen van de tunnel worden van 9 juli tot 9 augustus verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Verkeer op de A28 ondervindt alleen hinder tijdens de weekendstremmingen. Ter hoogte van de werkzaamheden wordt de snelheid op de A28 verlaagd naar 70km/u en is een rijbaan afgesloten. De planning voor de werkzaamheden is als volgt:

Weekend 9 – 11 juli:

Voorbereidende werkzaamheden. Waterbedrijf Groningen doet aanpassingen aan de hoofdtransportleiding.

Afsluiting afrit Haren (38, richting Groningen): van vrijdag 9 juli 19.00 uur tot maandag 12 juli 06.00 uur.

Weekend 30 juli – 2 augustus:

Plaatsing faunaduiker (oostzijde).

Afsluiting afrit Haren (38, richting Groningen): van vrijdag 30 juli om 19.00 uur tot maandag 2 augustus 06.00 uur.

Weekend 6 – 9 augustus:

Plaatsing faunaduiker (westzijde).

Afsluiting toerit Haren (38, richting Assen): van vrijdag 6 augustus om 19.00 uur tot maandag 9 augustus 06.00 uur.

Klik op de onderstaande afbeelding voor een grote weergave van de kaart.

Omleidingsroute, bussen en P+R Haren

De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. De dienstregeling van bussen van en naar P+R Haren wijkt tijdens de drie weekendstremmingen af van de normale weekenddienstregeling. Bekijk de actuele dienstregeling op de website van Qbuzz en 9292ov.

Faunaduiker

Nieuwe natuur aanleggen en de natuur beschermen is een van de belangrijkste taken van de provincie. De nieuwe natuur die we aanleggen maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het beekdal van de Drentsche Aa is de centrale schakel in het netwerk van Groningen en Drenthe. Om de verbinding tussen de natuurgebieden te herstellen bouwen de provincie Groningen, Drenthe en Rijkswaterstaat deze zomer een faunaduiker onder de A28.

Financiering

Dit project wordt medegefinancierd door ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ‘Europa investeert in zijn platteland’ en daarnaast door de provincies Groningen en Drenthe.

Foto: Provincie Groningen