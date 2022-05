Akkoord van Groningen presenteert strategisch plan voor komende jaren

Het Akkoord van Groningen heeft op donderdag 12 mei in het Groninger Forum zijn strategische agenda gepresenteerd. Het Akkoord is een samenwerkingsverband van de provincie, gemeente Groningen, kennisinstellingen en twee ziekenhuizen, en werkt aan de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. De strategische agenda, getiteld ‘Metropoolregio Groningen: Koploper in Transities 2022-2026‘ laat zien hoe het Akkoord dat de komende jaren in Groningen wil doen.

Drie doelstellingen

Het Akkoord van Groningen wil een belangrijke rol spelen in de sectoren energie, gezondheid en digitalisering, en daarbij inspelen op de ontwikkelingen van nu en de komende jaren. In het plan zijn drie doelstellingen geformuleerd:

Inzetten op kennis en onderzoek, door te zorgen voor de beste campussen, opleidingen en leeromgevingen. Dat moet het kennisnetwerk versterken, waar zowel de regio als de rest van het land van kan profiteren.

Werken aan een arbeidsmarkt, gericht op de toekomst, waarbij de regionale economie profiteert van (internationaal) talent dat in Groningen is opgeleid.

Groningen landelijk profileren, door te benadrukken welke grote rol de regio kan spelen voor de Nederlandse econonomie.

Voorbeeldprojecten

In het plan komt ook een aantal voorbeeldprojecten (flagships) terug, om te laten zien wat er nu al gebeurt rondom energie, gezondheid en digitalisering. Zo wordt het programma Waterstof Werkt genoemd, dat inspeelt op de waterstofeconomie via opleidingen. Ook de Health Hub in Roden komt voorbij, waar ondernemers, kennisinstellingen en overheden werken aan nieuwe concepten en producten die te maken hebben met gezondheid. Op het vlak van digitalisering speelt nu bijvoorbeeld het project Digital Literacy Coalition, dat opgericht is om de digitale geletterdheid in alle lagen van de samenleving te stimuleren.

Foto: Provincie Groningen